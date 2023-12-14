Ümit Dikbayır'dan İYİ Partili 3 isme suç duyurusu! Ajanlık teklif edip, komplo kurmuşlar

14 Aralık 2023 18:22 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 20:03

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yerel seçimde CHP'ye ittifak kapısını kapatan İYİ Parti'de sular durulmuyor. Genel Başkan Yardımcılarından Ahmet Zeki Üçok görevden alındı, Ece Güner istifasını sundu. Partisinin kararını desteklemediğini söyleyen Güner "Yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir” açıklamasını yaptı. İstanbul'da istifa eden İyi Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı yeniden göreve seçen 7 üye, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Bu arada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ters düşen ve akabinde partiden ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Dikbayır, kendisine itibar suikastı yaptığını söylediği üç kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Sözcü'ye konuşan Dikbabayır "Danışmanıma ajanlık teklif etmişler. Aynı şeyleri Yavuz Ağıralioğluna 'da yapmışlar" ifadelerini kullandı.

İTİBAR SUİKASTİNİ ANLATIP İSİM VERDİ

Dikbayır kendisine yapılan itibar suikastını tek tek anlatıp, 3 partiliye suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Korkunç iftiralara maruz kaldığını söyleyen, ancak hepsinden aklandığını belirten Dikbayır iftiralar sonrası dokunulmazlığının kaldırılması ve iddiaların araştırılması için kendisinin talepte bulunduğunu hatırlatarak, partiden de sadece ‘ekran önünde partiyi yıprattığı’ gerekçesiyle ihraç edildiğini hatırlattı.

“ELİMDE SES KAYITLARI VAR”

Dikbayır partiden ihracı ile sonlanan ‘Akşener ve ailesinin hesaplarını takip’ suçlamasından çok önce kendisine bir komplo kurulduğunu ve bununla ilgili elindeki ses kayıtlarını savcılığa sunduğunu açıkladı.

"DANIŞMANIMA AJANLIK TEKLİF EDİLDİ"

Esma Bekar’ın talimatıyla Sakarya'da başdanışmanı Enes Gök'e ajanlık teklif edildiğini belirten Dikbayır, “Bunlar benim danışmanı çağırıyorlar. Bu arada da başka birisi benim danışmanıma uyarıda bulunarak, ‘Bunlar seni Ümit ağabeye karşı kullanacaklar. Sakın yediğin tasa tekme atma’ diyorlar. Çocuk başına ne geleceğini bilmediğinden, korkuyla konuşmaları kayıt alıyor” dedi.

İddiaya göre Esma Bekar’ın talimatıyla, Gök'e Dikbayır’ı takip etmesi ve her şeyin aktarılması için dinleme ve takip cihazları da verilerek ajanlık teklif edildi. Ancak danışman durumu, Dikbayır’a anlatınca gerçekler ortaya çıktı.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU İDDİASI

Dikbayır’ın iddiasına göre danışman, ‘Esma Hanım senin işine son verecek. Esma hanım isterse seni genel merkeze alır bir telefonla. Bir telefonla Meclis’te gruba koyar. Bir telefonla İstanbul’a alır’ diyerek tehdit edilmiş hatta aynı sürecin Yavuz Ağıralioğlu’na da yapıldığını söylemişti.

“SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKACAK”

Dikbayır, yaşananların kendisini itibarsızlaştırma için yapıldığını söylerken, “Bunları yarın öbür gün dinleyeceksiniz. Ben bir şey konuşurken, altı boş konuşmam” dedi Esra Bekar’ı işaret etti.

HUKUK SAVAŞI BAŞLADI

Hakkındaki iftiralara karşı hukuk savaşı başlattığını duyuran Dikbayır, “Davayı kazanmam halinde, tazminat ve ceza davaları da açacağım” dedi.

AKŞENER’DEN KORKUP SELAMI KESTİLER

Öte yandan tüm bu süreç boyunca gerçekleri bilmesine rağmen tek kelime etmeyen partililere kırgın olduğunu belirten Dikbayır, tüm iddialardan aklanmasına rağmen bazı partililerin Akşener’den korktukları için kendisi ile selamı sabahı da kestiğini öne sürdü.

İYİ PARTİ’YE DÖNECEK Mİ?

Dikbayır en büyük kırgınlığının ise çocuklarını ve eşini de tanıyan Akşener’in taciz iddialarına sessiz kalması olduğunu söyledi. “Tacizin soruşturulması için imza atarken, çocuklarım, eşim, ailem hiç mi aklınıza gelmedi diyen” Dikbayır, davalar sonrası ‘İYİ Parti’ye tekrar döner misiniz’ sorusuna ise ‘Bu yönetimle olmaz’ diyerek cevap verdi.

3 İSME SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Dikbayır'ın suç duyurusu, İYİ Parti Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve İYİ Parti Sakarya Eski İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanma, şantaja teşebbüs gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.