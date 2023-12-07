İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır sessizliğini bozdu: "Sonuna kadar gideceğim"

7 Aralık 2023 17:26 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 17:27

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ailesinin hesaplarının gayri resmi şekilde incelenmesi iddialarının ardından gündeme gelen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'den ihracına karar verildi.

İhraç kararının ardından sessizliğini ilk kez bozan Dikbayır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuya ilişkin açıklama yaptı.

"HANİ BEN BELEDİYELERLE ANLAŞMIŞTIM"

Hakkındaki iddialara ilişkin şikayetçi olacağını ve olayın sonuna kadar gideceğini belirten Dikbayır şöyle konuştu:

"Süreç buraya gelinceye kadar başka iddialar da atılmıştı. Benim başkanın banka hesaplarını incelettiğim gibi iddialar vardı. Bunların hepsi boşa çıktı. Sorma sırası bende. Hani ben banka hesaplarını inceletmiştim, neden beni bundan ihraca sevk etmediniz. Hani ben belediyelerle anlaşmıştım, beni disipline sevk etmediniz? Bu iddiaların devlet yoluyla araştırılıp kamuoyuna açıklanması. Bu taciz iddiasında bulunan vatandaşı ve şahitlik yapan 2 kişiyi daha şikayet edip sonuna kadar gideceğim. Kendisini hem Adalet Bakanlığına Ankara barosuna ayrı şikayet edeceğim.

"DİLERİM GENEL BAŞKAN KONGREYE GÖTÜRÜR"

Partide bir rahatsızlık olduğunu söyleyebilirim. Sadece ittifak değil, bu son süreçle ilgili. İstifalar çok. Teşkilatlara bunu yapmaya hakkı yoktu. Bu teşkilatlar canla başla çalışıyor. Dilerim Genel Başkan, kongreye götürür.

Bağımsız milletvekili olarak yoluma devam edeceğim."

İHRAÇ SÜRECİNDE NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aile bireylerinin ve özel kalem müdürü ile eşinin banka hesaplarının gayri resmi şekilde inceletildiği iddiaları üzerine partisinden ihraç edildi.

İddialara göre, Dikbayır'ın Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden şahsına, ailesine ve üçüncü kişilere ihale veya iş alınmasına aracılık ettiği, ayrıca bir parti çalışanını taciz ettiği ve parti kasasında paranın eksik olduğu öne sürülmüştü.

Genel Başkan Meral Akşener ise bu iddiaları reddederek, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. İspat ederlerse politikayı bırakırım" ifadelerini kullanmıştı.

İddianın odak noktasındaki Dikbayır, bu iddiaların araştırılması için disiplin kuruluna dilekçe vermiş ve Genel Başkan Akşener'i gerçeği ortaya çıkarmamakla suçlamıştı. Kendisi hakkındaki iddiaların soruşturulması için savcılığa suç duyurusunda bulunan Dikbayır, ayrıca TBMM Başkanlığı'na verdiği dilekçe ile dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti. Ancak, parti içindeki süreç sonucunda İYİ Parti tarafından ihraç edilmiştir.