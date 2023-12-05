İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır'dan ilk açıklama

5 Aralık 2023 17:52 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 21:03

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İYİ Parti’de Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Kayıp 132 milyon lira iddiaları ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hesaplarını incelettiği gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

'REZİL KEPAZE OLACAKLAR' DEMİŞTİ

Dikbayır ise iddiaların ardından videolu açıklama yapmış ve savcılığa başvuran Dikbayır, TBMM'den de dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti. Dikbayır yaptığı açıklamada İYİ Parti yönetimi için 'Rezil kepaze olacaklar' ifadelerini kullanmıştı.

Sürecin ardından İYİ Parti Disiplin Kurulu'na sevk edilen Dikbayır'la ilgili karar çıktı. Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi. Ancak henüz herhangi bir kararın kendisine tebliğ edilmediği öğrenildi. Resmi açıklama ise yarın yapılacak.

DİKBAYIR'DAN İHRAÇ KARARI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Öte yandan ihraç kararının ardından Ümit Dikbayır'dan ilk açıklama geldi. Dikbayır yaptığı ilk açıklamada, "Şunu biliyorum, 3 maddeden sevk etmişlerdi. İkisini Disiplin Kurulu kabul etmedi, etmemiş yani. Sadece partiyi basında yıpratmaktan dolayı ihraç kararı almışlar." dedi.

Dikbayır, perşembe günü TBMM'de basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

'AKŞENER KAZANIN ALTINA ODUN ATTI"

Dikbayır "Kabul edilemez" olarak nitelendirdiği iddialar sonrası yaptığı videolu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Son dönemde bu emek ve emanetlerin iddia ve dedikodular vasıtasıyla gölgelendiğine şahit oluyoruz. Milletimize umut olarak anılması gereken İYİ Parti maalesef iftiralar ve dedikodularla alınmaktadır. İlk günlerde şahsımın onuru ve şerefi söz konusu olsa da dava arkadaşlarımın bir toz zerresi kadar bile emeğinin heba olmaması adına suskunluğumu korudum.

İnandım ve bekledim ki genel başkanımız bu dedikodu ve iftira çarkını kıracak, gereğini yapacak. İnanıyordum ki Genel Başkan Meral Akşener İYİ Parti'ye verilen hiçbir emeği iftira, hırsızlık ve para ilişkileriyle aynı cümle içinde kullandırmayacak ama olmadı.Bu eğri işlerin önüne geçmek yerine o kazanın altına odun atıldı. Suskunluğumu korumakla birlikte partimizin elini rahatlatmak, solu kaldırmak için hakkımdaki iddiaların araştırılmasını talep ettim”

KAYIP 132 MİLYON İDDİASI

Bu açıklamalarla yetinmeyen Dikbayır, İYİ Parti'de kongrenin ardından milletvekillerinden 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL gibi paraların istendiğini iddia etti.

Dikbayır, "Bu durum bazı milletvekillerinin, 'Partinin parası mı yok, bizden para istendi?' diye sormalarına ve eleştirmelerine neden oldu." diyerek, kasayı 132 milyon lira ile devrettiğini devletin 10 Ocak'ta yaapcağı seçim yardımının da partiye yeteceğini söylediğini belirtti.

"KASAMIZ EKSİ 16 MİLYON LİRADA"

Ancak Dikbayır'ın iddiasına göre, yerine gelen kişi, "Kasamız eksi 16 milyon lirada" deyince ortalık karıştı. Dikbayır sözlerinin devamında iddialarla ilfili şöyle konuşmuştu;

"'Vay efendim bu parayı Genel Başkan yedi' anlamı çıkarmaya çalıştılar. Genel Başkan'a bunu böyle intikal ettirmişler. Genel Başkan Yardımcısı aslında 'Kasamız 16 milyon eksi veriyor. Aslında 10 Ocak tarihine göre 16 milyon eksi veriyor' demek istiyor. Yani o tarihe kadar para yetmez demek istiyor.

Bu da yanlış. Partiye bıraktığım para o tarihe kadar rahat yeter. Yerime mali işlere bakan kişi, neden öyle söyledi? Çalışanlara zam yapmamak için. Böyle şeyler olur mu? Her şey ortada ama Genel Başkan'a gerçekdışı bilgiler veriliyor"

7-8 POŞETLE 200'ER BİN TL PARA DAĞITTI

Dikbayır, katıldığı bir canlı yayında da Akşener'in oğlu Fatih Akşener hakkında dikkat çeken bir açıklama yapmış,"Seçime gidiyoruz, seçim kampanyamızı genel başkanın elektrik mühendisi oğlu yönetiyor" diyerek Fatih Akşener'in seçim sonrası kendi ekibine 7-8 poşetle 200'er bin TL para dağıttığı iddiasında bulunmuştu.