Buğra Kavuncu'nun sağ koluydu! İYİ Partili Hakan Alkan, 'yönetimi' eleştirerek istifa etti

Parti içi krizin yaşandığı İYİ Parti'de bir istifa daha yaşandı. İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu'nun il başkanlığı yaptığı dönem il başkan yardımcısı olan Hakan Alkan istifa etti. Alkan, "Bir süredir Genel Merkezin yönetim anlayışı ve politikalarıyla şahsımın düşünceleri uyuşmamaktadır" dedi.

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Ocak 2024 09:17 - Güncelleme: 29 Ocak 2024 09:35 - Güncelleme:

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