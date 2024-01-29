Buğra Kavuncu'nun sağ koluydu! İYİ Partili Hakan Alkan, 'yönetimi' eleştirerek istifa etti
Parti içi krizin yaşandığı İYİ Parti'de bir istifa daha yaşandı. İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu'nun il başkanlığı yaptığı dönem il başkan yardımcısı olan Hakan Alkan istifa etti. Alkan, "Bir süredir Genel Merkezin yönetim anlayışı ve politikalarıyla şahsımın düşünceleri uyuşmamaktadır" dedi.
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinne hazırlanılan süreçte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'na eleştirileri sonrası başlayan parti içi gerilim istifalarla devam ediyor.
Akşener'in İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olarak Buğra Kavuncu'yu duyurması sonrası gelen istifa dikkat çekti.
Buğra Kavuncu'nun İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını yürüttüğü dönemde İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hakan Alkan da sosyal medya hesabından İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
İstifa kararını sosyal medya hesabından açıklayan Alkan, şu ifadeleri kullandı:
"İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında önceki dönem Yerel Yönetimler ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Bir süredir Genel Merkezin yönetim anlayışı ve politikalarıyla şahsımın düşünceleri uyuşmamaktadır. Bu sebeple, samimiyetle hizmet veregeldiğim İYİ Parti saflarından ayrılıyorum. Saygılarımla."