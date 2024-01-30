İyi Parti'den AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu: Siyasette böyle şeyler olabiliyor'

İyi Parti'den AK Parti'ye geçen ve AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Nebi Hatipoğlu, kendisinin genel başkanlarla yarıştığını söyledi. Hatipoğlu, parti değiştirmesine yönelik gelen eleştirilere ise Başkan Yılmaz Büyükerşen'den örnek vererek "Siyasette böyle şeyler olabiliyor. Hizmet edemediğim noktada partimi değiştirmiştim. Şu anda AK Partili olmaktan çok memnunum." dedi.

Yerel seçimlerde geri sayım başladı. Partilerin sıkı bir yarış içinde olduğu Eskişehir'de de adaylar seçim çalışmalarını hızla sürdürüyor. İyi Parti'den AK Parti'ye geçen ardından partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı seçilen Nebi Hatipoğlu seçim gündemine ilişkin TGRT Haber'e konuştu.

'Parti değiştirmesine' yönelik eleştirilere canlı yayında cevap veren Hatipoğlu, CHP'den örnek vererek 'Siyasette böyle şeyler oluyor' dedi. Yılmaz Büyükerşen'i işaret eden Hatipoğlu, "Tabii o da oluyor ama bunlar siyasette oluyor. Bizim 25 yıldır belediye başkanımız olan Yılmaz Büyükerşen de DSP’nin oylarıyla seçildi, 2 dönem belediye başkanlığı yaptı, daha sonra CHP’ye geçti. Onun geçişi de olaylı olmuştu. Siyasette bunlar olabiliyor.

'HİZMET EDEMEDİĞİM NOKTADA PARTİMİ DEĞİŞTİRDİM'

Bizim Eskişehir’deki mevcut belediye başkanında olduğu gibi, ben de hizmet edemediğim noktada partimi değiştirmiştim. Şu anda AK Partili olmaktan çok memnunum. Eskişehir’in sorunu şudur; son 25 yıldır tek kişi tarafından yönetildiği için, yaşı 35 olanlar bile başka bir belediye başkanı görmedi. Belediyeciliğin, diğer belediyelerle karşılaştırmasını yapamıyor. Önümüzdeki 5 yıl kesintisiz AK Parti iktidarı olduğu için Eskişehir’in kronikleşmiş sorunlarının daha hızlı çözüleceğini düşünüyoruz.

'GENEL BAŞKANLARLA YARIŞIYORUM'

Eskişehir'de güçlü bir yarışın olduğuna da vurgu yapan Hatipoğlu, "Eskişehir’de 81 ilde olmayan bir yarış oluyor. Çünkü bütün partilerin başkan adayları olmasına rağmen ben Genel Başkanlarla yarışıyorum. Her genel başkan Eskişehir’e geldiğinde bizimle ilgili bazı sözler söylüyor. Bu da tabi anketleri gören partiler biraz endişeleniyor. " ifadelerini kaydetti.