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    • CHP'de liste krizi büyüyor: İlgezdi'nin ardından bir 'Kılıçdaroğlu' istifası daha

    Yerel seçimler için kritik viraja yaklaşılırken CHP'de bir 'aday gösterilmeme' istifası daha yaşandı. Battal İlgezdi'nin istifasının ardından Malatya'da, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ da Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday gösterilmediğini belirterek istifa etti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    CHP&#039;de liste krizi büyüyor: İlgezdi&#039;nin ardından bir &#039;Kılıçdaroğlu&#039; istifası daha

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için geri sayım devam ederken ana muhalefet partisi CHP'de kazan kaynıyor. 

    Yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin CHP’den istifa etmesinin ardından Malatya'da Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ da partisinden  istifa etti.

    'KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİĞİM İÇİN...'

    Karadağ, CHP İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday gösterilmediğini belirterek partisinden istifa ettiğini belirtti.

    İlçeye hizmetlerine devam etmek istediklerini dile getiren Karadağ, şöyle konuştu:

    "Biz genel başkanımıza sahip çıktık. İyi ki de çıkmışız. Pişman da değilim. Diktatör bizim içimizdeymiş. Bu olaylara dur deme zamanı geldi. Arkadaşlar artık bu şeyden kurtulalım. Buna bir ders vermediğimiz sürece bugün ben giderim başka biri de gider. Gururla bayrağını taşıdığım 6 oktan, bugün sadece Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Ben, Barış Yıldız (CHP Malatya İl Başkanı) ve Veli Ağbaba'nın CHP'sinden istifa ediyorum."

    Karadağ ile CHP Hekimhan İlçe Örgütünden 7'si belediye meclis üyesi toplam 15 kişinin istifa ettiği öğrenildi.

    İLGEZDİ İSTİFASI

    CHP'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 15 yıldır CHP'den Ataşehir Belediye Başkanı olduğunu hatırlatarak belediye başkan adayı olmadığı için istifa etmediğini belirtmişti.

    CHP'de liste krizi büyüyor: İlgezdi'nin ardından bir 'Kılıçdaroğlu' istifası dahaBattal İlgezdi

    Belediye başkan adayı olmadığı için istifa etmediğini kaydeden İlgezdi, "CHP'de bir kıyım hareketi yapılıyor. Yıllardır bu partide kurultaylar yaşadım. Bu süreçteki kıyım hiçbir dönemde olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Türkiye ve İstanbul'daki tüm belediye başkanları tasfiye ediliyor. İstifamın bir gerekçesi budur. Kurultayda verilen ön seçim sözlerinin hepsinin rafa kalktığını görüyoruz. Hiçbir yerde ön seçimle ilgili bir yoklama yapılmadı. Sadece günü kurtarmak için söylendi ve bitti" diye konuşmuştu.

    Son olarak istifasına ilişkin konuşan Battal İlgezdi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine 26 Ocak günü "Sizinle yol yürümeyeceğiz" dediğini açıklamış ve istifa kararının arkasında durmuştu: Böylesi bir kararı tarafıma tebliğ etmeye İBB Başkanı'nın yetkisi yok.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Politika > CHP'de liste krizi büyüyor: İlgezdi'nin ardından bir 'Kılıçdaroğlu' istifası daha
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