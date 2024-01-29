Battal İlgezdi, istifasının perde arkasını anlattı: İmamoğlu, benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti

CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlzgezdi'nin aday gösterilmemesi sonrası istifası gündemdeki yerini koruyor. CHP lideri Özel, İlgezdi'nin istifasındaki 'tasfiye' iddialarını reddederken İlgezdi istifasının perde arkasını anlattı. CHP MYK ve PM toplanmadan İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisiyle görüştüğünü belirten İlgezdi, " İmamoğlu Ataşehir’de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti" dedi.

Yerel seçimlere geri sayım sürerken CHP'de İstanbul'un ilçelerinde kriz patlak verdi. 2019 yılından itibaren CHP Ataşrhir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Battal İlgezdi, aday gösterilmemesinin ardından istifa etti. "Tasfiye ediliyorum" diyerek istifa eden İlgezdi'ye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Birkaç gün sonra o değerlendirmelerden pişmanlık duyacağını düşünüyorum. Üzüntüsüne veriyoruz" diye karşılık verdi.

'KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİĞİM İÇİN ADAY GÖSTERİLMEDİM'

Özel'in değerlendirmeleri sonrası İlgezdi cephesinden bir açıklama daha geldi. İlgezdi, aday gösterilmemesinin, istifa etmesinin sebebi olmadığını belirtti.

İlgezdi, parti ve kendisinin yaptırdığı anketlerde önde olduğunu belirterek, "Son yapılan kurultayda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğim için aday gösterilmedim. Oysa Partimizin yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarda anket sonuçlarına göre aday belirleneceği üzerine basa basa ifade edilmişti" dedi.

Aday gösterilmediği için istifa ettiği iddialarını reddeden İlgezdi, "Tam aksine Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimlik ve hiyerarşisini korumak adına istifa etmiştir" ifadesini kullandı.

'İMAMOĞLU, BENİMLE YOL YÜRÜMEYECEĞİ KARARINI ŞAHSIMA İFADE ETTİ'

İlgezdi, 26 Ocak Cuma günü saat 09.00'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini makamına davet ederek görüşme gerçekleştirdiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu Ataşehir’de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti. Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı. Yani Ataşehir ile ilgili bir karar alınmamıştı.

'BU KARARI TEBLİĞ ETMEYE İBB BAŞKANI'NIN YETKİSİ YOKTUR'

Yüzyıllık Ulu Çınar olan Partimizin hukuki işleyişi ve parti kültüründe üst kurullarında karar alınmadan böylesi bir kararı tarafıma tebliğ etmeye İBB Başkanı'nın görev ve yetkisi yoktur.

Bu kararı alacak kurul, MYK ve PM’dir. Buradan soruyorum herkese, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor?

Tüm bunların neticesinde aday yapılmadım diye istifa ettiğimi düşünenlere ifade etmek isterim ki, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yıllarını veren her bir yol arkadaşımın hakkını hukukunu korumak ve partimin kurumsal kimliğine sahip çıkmak için istifa ettim” ifadelerinde bulundu."

NE OLMUŞTU?

İstifa haberlerinin ardından Battal İlgezdi sosyal medya platformu üzerinden şu açıklamayı yapmıştı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasviye ediliyor.

CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür.

Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir.

Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum."

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sonrası İlgezdi'yi aramıştı. Kılıçdaroğlu, istifayı doğru bulmadığını ve partiye zarar vereceğini söylemişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tasfiye iddialarına ilişkin şunları söylemişti:

"Battal Başkan, uzun süredir yaptığı göreve aday gösterilmemesinin verdiği üzüntüyle - ki bunu anlıyorum - meseleyi nesnel ve tarafsız değil, öznel bir yerden değerlendirmiş. 900 aday açıkladık. Çok sayıda Alevi aday gösterdik. Alevi adaylara bakması lazım. Hangi Kürt’ün tasfiye edildiğini görmüş? Böyle bir şey yok. Aksine kaygı ve endişeye sebebiyet vermeyecek listeler var. Ne Alevinin ne Kürt’ün tasfiye olduğu yok. Kendisi 'Ben aday gösterilmedim' deyip bunun üzerinden değerlendirme yapmış. Birkaç gün sonra o değerlendirmelerden pişmanlık duyacağını düşünüyorum. Üzüntüsüne veriyoruz. Sonuçta değişim olması lazım."