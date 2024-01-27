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    • Kılıçdaroğlu'ndan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye istifa telefonu

    CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yeniden aday gösterilmeyince, "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" diyerek partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İlgezdi'yi aradı. Kılıçdaroğlu, istifayı doğru bulmadığını ve partiye zarar vereceğini söyledi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kılıçdaroğlu&#039;ndan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi&#039;ye istifa telefonu
    Chp, Kılıçdaroğlu, Battal İlgezdi, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kılıçdaroğlu, CHP’den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi aradı

    Ana muhalefet partisi CHP'de, eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu krizi sürüyor. Yerel seçimler hızla yaklaşırken 2019 yılından bu yana CHP'den Ataşehir Belediyesi Başkanılığı görevini yürüten Battal İlgezdi yeniden aday gösterilmeyince, "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" diyerek partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, bugün İlgezdi'yi arayarak konu hakkında görüştü.

    KILIÇDAROĞLU İLGEZDİ'NİN İSTİFASINI DOĞRU BULMADI

    CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Barış Yarkadaş'ın sosyal medya hesabından aktardığına göre Kılıçdaroğlu, İlgezdi’yi telefonla arayarak istifayı doğru bulmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, Bu tavrın CHP’ye zarar vereceği konusunda İlgezdi'yi uyardı.

    Kılıçdaroğlu'ndan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye istifa telefonu

    NE OLMUŞTU?

    CHP’nin Ataşehir’de Onursal Adıgüzel’i aday göstermesinin ardından 2019 yılından bu yana CHP'den Ataşehir Belediyesi Başkanılığı görevini yürüten Battal İlgezdi partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Açıklamasında, "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" diyen İlgezdi'ye parti sözcüsü Deniz Yücel ise Kılıçdaroğlu’na yakınlık veya uzaklığın adaylar belirlenirken bir kriter olmadığını söyleyerek karşılık vermişti.

    İlgezdi’nin bağımsız şekilde ya da başka bir partiden Ataşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacağı konuşuluyor.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ChpKılıçdaroğluBattal İlgezdi
    Haberler > Politika > Kılıçdaroğlu'ndan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye istifa telefonu
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