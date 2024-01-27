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    • Yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa etti! İşte Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin sonunu getiren konuşması

    Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa etti. İlgezdi'nin geçtiğimiz aylarda yaptığı bir konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği için yeniden aday olmadığı konuşuluyor. İşte İlgezdi'nin adaylığına engel olduğu söylenen o video. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yeniden aday gösterilmeyince CHP&#039;den istifa etti! İşte Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi&#039;nin sonunu getiren konuşması
    Chp, Battal İlgezdi, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP Parti Meclisi'nde alınan kararla yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, dün akşam CHP'den istifa etti. 

    SOSYAL MEDAYADAN AÇIKLAMA YAPTI

    Sosyal medyadan açıklama yapan İlgezdi,  "Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor. CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum" dedi. 

    Yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa etti! İşte Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin sonunu getiren konuşması

    YAPTIĞI KONUŞMA SONUNU GETİRDİ 

    Bu gelişme sonrası İlgezdi'nin geçtiğimiz aylarda yaptığı bir konuşma yeniden gündem oldu. İmamoğlu'nu sert bir dille eleştiren İlgezdi'nin bu konuşmasından dolayı yeniden aday gösterilmediği söyleniyor.

    İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ 

    İlgezdi söz konusu konuşmada, "Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır. Ben bu değişim olayını Ekrem İmamoğlu'na belediye başkanları toplantısında sordum. Bana bu değişimi anlat dediğimde 'Ben bilmiyorum.' dedi. Değişimin ne olduğunu bilmeden sen hangi değişimden bahsediyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyeti kuran partidir. Yani sen git Kemal, ben geliyorum diyen parti değildir." 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ChpBattal İlgezdi
    Haberler > Gündem > Yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa etti! İşte Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin sonunu getiren konuşması
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