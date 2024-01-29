CHP'de 'Battal İlgezdi' depremi! Özgür Özel'den 'tasfiye' açıklaması: Pişmanlık duyacak

CHP'den belediye başkanı adayı gösterilmeyince istifa eden Battal İlgezdi'nin tasfiye iddialarına ilişkin CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama geldi. Özel, "Birkaç gün sonra o değerlendirmelerden pişmanlık duyacağını düşünüyorum. Üzüntüsüne veriyoruz. Sonuçta değişim olması lazım" dedi.

CHP'de 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrası başlayan değişim tartışmaları, 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın değişmesiyle son bulmadı. CHP içinde halen kurultay sonrasının sancıları yaşanıyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi, kurultaydan sonra bu kez de 'tasfiyeye neden olduğu' iddialarıyla gündemde.

Bu tasfiye iddialarının merkezinde ise 2019 yılından bu yana CHP'den Ataşehir Belediyesi Başkanılığı görevini yürüten Battal İlgezdi yer alıyor. İlgezdi'nin yeniden aday gösterilmemesi CHP'deki krizi büyüttü, İlgezdi "Tasfiye ediliyoruz" diyerek istifa ettiğini duyurdu.

'ÜZÜNTÜSÜNE VERİYORUZ'

İlgezdi'nin istifasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tasfiye iddialarına ilişkin açıklama geldi. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Battal Başkan, uzun süredir yaptığı göreve aday gösterilmemesinin verdiği üzüntüyle - ki bunu anlıyorum - meseleyi nesnel ve tarafsız değil, öznel bir yerden değerlendirmiş. 900 aday açıkladık. Çok sayıda Alevi aday gösterdik. Alevi adaylara bakması lazım. Hangi Kürt’ün tasfiye edildiğini görmüş? Böyle bir şey yok. Aksine kaygı ve endişeye sebebiyet vermeyecek listeler var. Ne Alevinin ne Kürt’ün tasfiye olduğu yok. Kendisi 'Ben aday gösterilmedim' deyip bunun üzerinden değerlendirme yapmış. Birkaç gün sonra o değerlendirmelerden pişmanlık duyacağını düşünüyorum. Üzüntüsüne veriyoruz. Sonuçta değişim olması lazım."

ÖRNEKLERLE CEVAP VERDİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin partiden tasfiye edildiği iddialarına ilişkin ise Özel, şöyle konuştu:

"Bir şey sorabilir miyim? Mersin’de mi tasfiye var? Adana’da mı var? Aydın’da mı var? Balıkesir’de mi var? Bursa’da mı var? Kurultayda en çok zorlandığımız, Kılıçdaroğlu’nun arkasında en net duran belediye başkanlarıydı bunlar. Belediye başkanı olmayan, Kemal Bey’i en çok destekleyen iki arkadaşımızı Bursa ve Balıkesir’de aday gösterdik. Nereye koyacağız o zaman bu isimleri?

İstanbul’da Kemal Bey’i destekleyen Bora Balcıoğlu, ankette önde çıktığı için aday gösterildi. Gülizar Emecan, Bahçelievler’in adayı, kongrede karşımızdaydı.

Battal Bey’in aday gösterilmediği gün aday gösterilen 10 kişiden dördü kurultayda karşımızdaki isimdi. Bir tasfiye söz konusu değil. Bu iddiaları, yayınlanan aday listeleri yalanlıyor.

'BANA 'SİYASET BU KADAR OBJEKTİFLİĞİ KALDIRMAZ' ELEŞTİRİLERİ GELİYOR'

Hatta bana şöyle eleştiriler geliyor: 'Siyaset bu kadar objektifliği kaldırmaz. Kendine yakın isimleri koymalıydın bazı yerlere. Kılıçdaroğlu’na yakın ve kongrede yanında durmayanları görevlendiriyorsun” diyorlar. Böyle eleştiriler alıyorum. Battal Başkan da tam tersini iddia ediyor.'

Özel, yine İlgezdi’nin 'Her tarafta Karadenizli, Trabzonlu lobisi olduğu' iddiasına da 'yok' diye yanıt verdi; 'Geçen seferden farklı olarak nerde çok Trabzonlu olmuş?'"

NE OLMUŞTU?

İstifa haberlerinin ardından Battal İlgezdi sosyal medya platformu üzerinden şu açıklamayı yapmıştı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasviye ediliyor.

CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür.

Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir.

Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum."

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sonrası İlgezdi'yi aramıştı. Kılıçdaroğlu, istifayı doğru bulmadığını ve partiye zarar vereceğini söylemişti.