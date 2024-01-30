Battal İlgezdi, 'CHP'yi kim yönetiyor?' sorusuna cevap verdi

CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den yine çok konuşulacak bir açıklama geldi. Yeniden aday gösterilmemesinde İBB Başkanı İmamoğlu'nu suçlayan ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin tasfiye edildiğini söyleyen İlgezdi, "CHP'yi İmamoğlu mu yoksa Özgür Özel mi yönetiyor?" sorusuna şöyle cevap verdi: Yorum yapmak istemiyorum. Onun takdirini kamuoyuna bırakıyorum.

CHP'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde başlayan 'değişim' tartışmaları, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle son buldu. Ancak yerel seçimler öncesi partide yeni bir kriz ortaya çıktı. Aday belirleme sürecinde kavgaların yaşandığı CHP'de Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında güç savaşı olduğu iddia edildi. İddialar sonrası CHP'de geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir istifa gerçekleşti. Üç dönem üst üste Ataşehir'de belediye başkanlığı görevi yapan Battal İlgezdi, yeniden aday seçilmemesi üzerine partisinden istifa etti.

İlgezdi istifasının gerekçesinde, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor." ifadelerini kullandı. Başkan İlgezdi, dün istifası üzerine yeni bir açıklama daha yaparak, İmamoğlu'nu suçladı. İlgezdi, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

Gerek Partimiz, gerekse şahsımın yaptırdığı anketlerde açık ara önde olmama rağmen son yapılan kurultayda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğim için aday gösterilmedim. Oysa Partimizin yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarda anket sonuçlarına göre aday belirleneceği üzerine basa basa ifade edilmişti. Kamuoyu bilmelidir ki Battal İlgezdi aday gösterilmediği için istifa etmedi. Tam aksine Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimlik ve hiyerarşisini korumak adına istifa etmiştir. 26 Ocak Cuma günü sabah saat 09.00’da İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu şahsımı makamına davet ederek benimle bir görüşme gerçekleştirdi.

'İBB BAŞKANI'NIN GÖREV VE YETKİSİ YOK'

Ekrem İmamoğlu Ataşehir’de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti. Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı. Yani Ataşehir ile ilgili bir karar alınmamıştı.Yüzyıllık Ulu Çınar olan Partimizin hukuki işleyişi ve parti kültüründe üst kurullarında karar alınmadan böylesi bir kararı tarafıma tebliğ etmeye İBB Başkanı’nın görev ve yetkisi yoktur.

'PARTİ BURADAN MI ANKARA'DAN MI YÖNETİLİYOR?'

Kriz büyümeye devam ederken İlgezdi, dün katıldığı bir televizyon programında yine İmamoğlu'nu işaret ederek "İstifamla ilgili şunu söyleyeyim ben bir yere aday olmak veya tekrar belediye başkanı olmak için istifa etmedim. CHP’nin kendi organları vardır. MYK’nın üyeleri, belediye başkanı buradan geçer parti meclisinin onay ile atanır. Burada verilemeyecek bir karar asla kabul edilemez. Mevkidaşım bana bunu tebliğ edemez. Parti buradan mı Ankara'da mı yönetiliyor karar versinler" diye konuştu.

"CHP'yi Ekrem İmamoğlu mu yoksa Özgür Özel mi yönetiyor?" sorusuna da cevap veren İlgezdi, "O konuda yorum yapmak istemiyorum. Onun takdirini kamuoyuna bırakıyorum." dedi.