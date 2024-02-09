Yeniden Refah'ın İBB adayını TGRT Haber duyurdu

Yarın adaylarını açıklayacak Yeniden Refah Partisi'nde hummalı çalışma devam ediyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, partinin İstanbul adayı için Elif Erbakan, isminin öne çıktığını açıklarken Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Kasım Gülpınar da yayına bağlanıp 'Sizden öğrendim' dedi.

Yeniden Refah yarın yerel seçim adaylarını duyuracak. Partinin Ankara'daki genel merkezinde hummalı çalışmalar devam ederken,

kurmaylara da yarına kadar konuşma yasağı getirildiği iddia edildi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik'te Yeniden Refah'ın İstanbul adayı için Elif Erbakan isminin öne çıktığını, teşkilatın da Elif Erbakan'ı desteklediğini söyledi. Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Kasım Gülpınar da Medya Kritik canlı yayınına bağlanarak, 'Elif Erbakan ismini ilk kez sizden duyuyorum' dedi.

Yeniden Refah yarın hem adaylarını hem de seçim beyannamesini açıklayacak.

Parti içinde ise İstanbul için en güçlü aday Necmettin Erbakan’ın kızı Elif Erbakan.

Fatih Atik, Elif Erbakan’ın parti içinde ağırlığının yüksek olduğunu belirtirken teşkilatın da desteğini aldığını söyledi.

Öte yandan Atik, Yeniden Refah’ın İstanbul’da yüzde 5 kadar oyu olduğunu hatırlatarak Elif Erbakan’ın aday olması halinde önemli miktarda oy alacağının da altını çizdi.