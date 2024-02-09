Yeniden Refah Partisi, İBB adayını yarın açıklayacak

Yeniden Refah Partisi, yarın İBB adayını açıklayacak. Fatih Erbakan'ın açıklayacağı seçim beyannamesinde 22 başlık ve 100 madde yer alacak.

Yerel seçime günler kala İstanbul için aday açıklamaları art arda geliyor. Son olarak 8 adayı olan İstanbul'da Yeniden Refah Partisi de yarın İBB adayını açıklayacak. Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın açıklayacağı beyannamede ‘Ahlaklı Belediyecilik’ vurgusu yapılacağı belirtildi.

22 BAŞLIK VE 100 MADDE

Yeniden Refah Partisi’nin seçim beyannamesi 22 başlık ve 100 maddeden oluşacak. Çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelliler için ayrı başlıkların olduğu beyannamede ‘uyuşturucu ve LGBT ile mücadele’, ‘sokak köpekleri sorunu’ gibi hususlara da değinilecek. Beyannamede ‘kentsel dönüşüm’, ‘yoksullukla mücadele’, ‘nepotizm’ ve ‘şeffaf belediyecilik’ gibi konulara da özel olarak yer verileceği belirtildi.

Ayrıca beyannamede ‘yeşil şehirler’, ‘kentlerde kreş hizmetleri’, ‘sadece kadınların kullanabileceği toplu ulaşım araçları’, ‘orman parkları’, ‘e-spor’ ve ‘drift pistleri’ gibi vaatler de yer alacak.

Yarın Ankara Atatürk Spor Salonu’nda saat 11.00’de başlayacak programda başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm il belediye başkan adayları da duyurulacak.

İSTANBUL'A 8 ADAY

İstanbul'un adayları şöyle: