Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Yeniden Refah Partisi, İBB adayını yarın açıklayacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul, Yeniden Refah Partisi, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeniden Refah Partisi, yarın İBB adayını açıklayacak. Fatih Erbakan'ın açıklayacağı seçim beyannamesinde 22 başlık ve 100 madde yer alacak.

    Yerel seçime günler kala İstanbul için aday açıklamaları art arda geliyor. Son olarak 8 adayı olan İstanbul'da Yeniden Refah Partisi de yarın İBB adayını açıklayacak. Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın açıklayacağı beyannamede ‘Ahlaklı Belediyecilik’ vurgusu yapılacağı belirtildi.

    22 BAŞLIK VE 100 MADDE

    Yeniden Refah Partisi’nin seçim beyannamesi 22 başlık ve 100 maddeden oluşacak. Çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelliler için ayrı başlıkların olduğu beyannamede ‘uyuşturucu ve LGBT ile mücadele’, ‘sokak köpekleri sorunu’ gibi hususlara da değinilecek. Beyannamede ‘kentsel dönüşüm’, ‘yoksullukla mücadele’, ‘nepotizm’ ve ‘şeffaf belediyecilik’ gibi konulara da özel olarak yer verileceği belirtildi.

    Ayrıca beyannamede ‘yeşil şehirler’, ‘kentlerde kreş hizmetleri’, ‘sadece kadınların kullanabileceği toplu ulaşım araçları’, ‘orman parkları’, ‘e-spor’ ve ‘drift pistleri’ gibi vaatler de yer alacak.

    Yarın Ankara Atatürk Spor Salonu’nda saat 11.00’de başlayacak programda başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm il belediye başkan adayları da duyurulacak.

    İSTANBUL'A 8 ADAY

    İstanbul'un adayları şöyle:

    • CHP: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
    • Cumhur İttifakı: Murat Kurum
    • İyi Parti: Buğra Kavuncu
    • Saadet Partisi: Birol Aydın
    • Taylan Yıldız: Bağımsız
    • DEM Parti: Meral Danış Beştaş
    • Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan
    • Yeniden Refah Partisi: İsim belli değil

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbulYeniden Refah PartisiYerel Seçim
    Haberler > Politika > Yeniden Refah Partisi, İBB adayını yarın açıklayacak
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    DEM Parti'nin İstanbul adayı belli oldu - Politikaİşte DEM Parti'nin İstanbul adayıAK Parti, Bingöl adaylarını açıkladı: İşte isim isim tam liste - Politikaİşte isim isim tam listeGözler DEM Parti'de! İstanbul için adaylık açıklaması bir saat ertelendi - Politikaİstanbul için adaylık açıklaması bir saat ertelendiKemal Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemi - PolitikaKılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz duyurdu: AK Parti'nin tüm aday listeleri hazır - PolitikaGenel Başkan Yardımcısı yarını işaret ettiErdoğan'dan İsrail'e 'Nazi' benzetmesi: Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içindeyiz - PolitikaErdoğan'dan İsrail'e 'Nazi' benzetmesiSeçime sayılı günler kala CHP vites yükseltti, listede kritik yerler var - PolitikaCHP'de kilit adaylar masadaKemal Kılıçdaroğlu yerel seçim kararını verdi, sahaya inmeyecek! - PolitikaKemal Kılıçdaroğlu 'yerel seçim' kararını verdi!Murat Kurum son anketi açıkladı! Değişime dikkat çekti - Politika'Geriden gelip öne geçtik'CHP’de aday krizi toplantı erteletti - PolitikaAday gösterilmesi CHP'yi ikiye böldü
    Sonraki Haber Yükleniyor...