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    • AK Partili Metin Külünk doğruladı: Yeniden Refah Partisi'nden İBB adaylığı teklifi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    AK Partili Metin Külünk doğruladı: Yeniden Refah Partisi&#039;nden İBB adaylığı teklifi
    İstanbul, Metin Külünk, Yeniden Refah Partisi, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeniden Refah Partisi'nin İBB adaylığı için teklif götürüldüğü iddia edilen AK Partili Metin Külünk, iddiaları doğruladı. Külünk, teklifi reddettiğini "Bu süreçte Yeniden Refah Partisi’nin nazik İBB adaylık teklifini kendilerine teşekkür ederek yine aynı nezaketle olmayacağımızı ifade ettik" diyerek duyurdu.

    Yerel seçim yarışında İstanbul'da halen aday belirsizliği sürüyor. CHP'nin mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Cumhur İttifakı'nın Murat Kurum'u, İyi Parti'nin Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi'nin Birol Aydın'ı, Vatan Partisi'nin İbrahim Okan Özkan'ı aday gösterdiği; eski İyi Partili Taylan Yıldız'ın bağımsız olarak seçime gireceği İstanbul'da 2 partinin adayının ismi ise henüz net değil. DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi.

    Son iddia ise Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayına ilişkin oldu. Yeniden Refah Partisi'nin AK Partili Metin Külünk'e adaylık teklifi götürdüğü iddia edildi. Odatv'ye konuşan Külünk ise iddiaları doğruladı.

    Külünk, "23 Kasım 2023 tarihinde, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı başvurumuzu yaptık. Önce aday adaylığımızı, sonrasında ise projelerimizi beyan eden basına açık iki özel toplantı gerçekleştirdik" dedi.

    TEKLİFİ REDDETTİ

    Külünk, şöyle devam etti: "Aday adaylık kararımızda Türkiye’nin içine girdiği son kulvarda karşılaşılacak muhtemel engel ve zorlukları görerek, insanımıza karşı bir sorumluluk bilinci ile hareket ettik. Durumumuz bugün görünenden farklı bir neticeye işaret etti. Olabilir, takdirdir."

    Yeniden Refah Partisi'nin adaylık tekflinde bulunduğunu kaydeden Külünk, "Bu süreçte Yeniden Refah Partisi’nin nazik İBB adaylık teklifini kendilerine teşekkür ederek yine aynı nezaketle olmayacağımızı ifade ettik" diye konuştu.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbulMetin KülünkYeniden Refah Partisi
    Haberler > Politika > AK Partili Metin Külünk doğruladı: Yeniden Refah Partisi'nden İBB adaylığı teklifi
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