AK Parti-Yeniden Refah Partisi ittifakı neden gerçekleşmedi? İşte son kulis bilgileri

Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracağını duyurmasının ardından, AK Parti ile aralarındaki ilişkilerin neden kopma noktasına geldiği de açığa çıktı. TGRT canlı yayınında kulis bilgilerini paylaşan Ahmet Sözcan, Yeniden Refah'ın AK Parti'den taleplerini dile getirdi. Öte yandan, Sözcan, Yeniden Refah'ın İstanbul'da merhum Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan'ı aday göstereceğini ifade etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinelerine ilişkin ittifak kararını cuma günü açıklamış ve Parti ile görüşmelerden sonuç çıkmadığını belirterek, ittifak yapmayacaklarını duyurmuştu. Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında anlaşmaların neden bozulduğuna ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Canlı yayında son kulis bilgilerini aktaran TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den istediği şehirleri, AK Parti'nin cevabını aktardı. Sözcan, büyükşehirlerde kendi adayını çıkarma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayının merhum Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan olacağı bilgisini paylaştı.

TALEPLER AK PARTİ'NİN TEPKİSİ ÇEKTİ: PAZARLIĞI YÜKSEKTEN AÇTINIZ

Sözcan'ın kulis bilgileri şöyle:

"Cuma günü Yeniden Refah Partisi'nin ittifak yapmayacağını duyurmuştum. O yayından sonra AK Partili kaynaklar beni aradı. 'Yeniden Refah'ın neden ittifak yapmayacağını açıkladın, bir de bizden dinle' dediler. AK Parti'den aldığım kulis bilgilerini paylaşalım.

AK Parti ve Yeniden Refah Partisi masaya oturuyor, "Biz İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeyelim, diğer illerde gösterelim. Diğer illerde gösterelim, bu 3 ilde de sizi destekleyelim" diyor. AK Parti de 'tamam' diyor. Yeniden Refah'ın sonrasında bazı talepleri oluyor ve "Bazı büyükşehirlerin belediye başkan adaylıklarıyla bazı illerin adaylıklarını bırakın" diyor. AK Parti, 'Pazarlığı çok yüksekten açtınız, biz size sadece bazı illerde belediye meclis üyelikleri verebiliriz." diyor.

AK PARTİ-YENİDEN REFAH İTTİFAKI NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?

Hatta AK Parti içinde şöyle bir değerlendirme yapılıyor; Yeniden Refah'a da iletiliyor, "Biz MHP ile yaptığımız anlaşma ortada, dolayısıyla Reis buna hayatta izin vermez." diyorlar. Bunun üzerine Yeniden Refah 'Malatya ve Kocaeli'ni bize verin' diyor. Yine müzakereler yapılıyor, Yeniden Refah Kocaeli'den vazgeçiyor ancak başka bir il istiyor, Malatya'da ise diretiyor. Belediye Meclis üyeliklerinde uzlaşma olmuyor. AK Parti, 'Bazı illerde ilçe adaylığı verelim' diyor. Yeniden Refah ise 'O ilde bize verdiğiniz ilçelerdeki tüm belediye meclis üyeliklerini verin, oradan da aday gösterelim.' diyor. Orada da anlaşma sağlanamıyor.

'GELECEK-DEVA PARTİLERİ CHP'YE NE YAPTIYSA...'

AK Parti içinde şöyle bir değerlendirme yapılıyor; 'Gelecek ve Deva Partisi CHP'ye ne yaptıysa, Yeniden Refah da bize aynısını yapmak istiyor' diyor AK Partili kurmaylar.

AK Parti 'Önerilerinizi revize edin, tekrar görüşebiliriz' diyor ancak Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan pazartesiyi beklemeden cumartesi günü kameralar karşısına çıkıyor ve adaylarını çıkaracağını duyuruyor.

İSTANBUL'DA MERHUM ERBAKAN'IN KIZININ İSMİ GEÇİYOR

İstanbul, İzmir, Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurmuştu. İttifak görüşmeleri de bu şekilde kopma noktasına gelmişti. AK Parti de Yeniden Refah Partisi'nin neden böyle davrandığını anlamlandıramıyor. Bundan sonra olur mu olmaz mı, siyaset bu. Hiçbir şey olmaz diyemeyiz. Listeler 20 Şubat'a kadar teslim edilecek. Daha önümüzde süre var. Yeniden Refah Partisi İstanbul, İzmir, Ankara adaylarını cumartesi günü açıklayacak. İstanbul'da Elif Erbakan'ın ismi geçiyor, merhum Necmettin Erbakan'ın kızı. Yavuz Ağıralioğlu'nun da adı geçiyordu ama Ağıralioğlu'nun bu teklifi reddettiği konuşuluyor."