Yeniden Refah'ın sürpriz yapabileceği 6 kent: 'Özel olarak takip edin' çağrısı

Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarıyla yarışacak. Yeniden Refah partili yöneticilerin seçim gündeminin yoğunlaştığı İstanbul'a ilişkin ise ciddi iddiaları var. Seçimin sonucunu etkileyebilecek potansiyele sahip olduklarını düşünen parti yetkilileri, 6 kente dikkat çekerek "Özel olarak takip edin" çağrısı yaptı.

Türkiye hızla yerel seçimlere giderken siyasi partilerin ana gündemi halen adaylar ve ittifaklar... En son seçim kararını açıklayan partilerden biri de Yeniden Refah Partisi oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçime kendi adayları ile gireceklerini açıkladılar.

Yeniden Refah Partisi'nin bu kararı sonrası Ankara kulisleri ısındı. Yeniden Refah'ın kararının 3 büyükşehirde dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Tartışmalar daha çok İstanbul üzerinde yoğunlaştı. Şu an için İstanbul için yarışacak 7 aday mevcut. Bunlardan Yeniden Refah Partisi ile DEM Parti'nin adayları ise henüz netleşmiş değil.

Yeniden Refah Partili yöneticiler ise İstanbul için oldukça iddialı açıklamalarda bulunuyor. İstanbul’daki oy oranlarının yüzde 7 olduğunu ve seçimin sonucunu belirleme potansiyeli taşıdığını söyleyen parti yöneticilerine göre Türkiye genelinde de yüzde 5’i bulan oy oranı ile birçok kentte dikkat çekici sonuçlar alınacak.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, partililer, "Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Şanlıurfa’yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ’ı özel olarak takip edin" diyor.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yeni bir görüşme olmayacağı mesajını vermişti. Kılıç, "Heyetler arasındaki ittifak görüşmeleri tamamlandı. Bundan sonrası için yeni bir görüşme yapmaya gerek kalmadı. Biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz" demişti.

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan merakla beklenen ittifak kararlarını açıklamıştı. Partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunan Erbakan, AK Parti ile ittifak yapmama kararı aldıklarını söylemişti.

2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı içinde yer aldıklarını hatırlatan Erbakan, AK Parti ile yaptıkları mutabakat metnine uyulmadığını ve iktidarın Gazze konusunda gereken adımları atmadığını ifade etmişti.

AK Parti ile ittifak yapmama nedeni olarak 5 sebep sıralayan Erbakan şunları söylemişti: