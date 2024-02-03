Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Yeniden Refah Partisi neden AK Parti ile ittifak yapmadı? Erbakan 5 sebep sıraladı 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yeniden Refah Partisi neden AK Parti ile ittifak yapmadı? Erbakan 5 sebep sıraladı 

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapmama kararı aldıklarını açıkladı. Erbakan kararın gerekçesi olarak 5 sebep sıraladı. 

    Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan merakla beklenen ittifak kararlarını açıkladı. Partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunan Erbakan, AK Parti ile ittifak yapmama kararı aldıklarını söyledi. 

    "FAVORİ PARTİYİZ"

    seçimlere favori parti olarak girdiklerini söyleyen Erbakan, üye sayılarına dikkat çekerek "5 ayda 150 bin üye kazandık. Toplam üye sayımız 411 bine ulaştı. Seçimlere 500 bin üye ile girmek istiyoruz" dedi. 

    "AK PARTİ MUTABAKAT METNİNE UYMADI"

    2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı içinde yer aldıklarını hatırlatan Erbakan, AK Parti ile yaptıkları mutabakat metnine uyulmadığını ve iktidarın Gazze konusunda gereken adımları atmadığını ifade etti. 

    AK Parti ile ittifak yapmama nedeni olarak 5 sebep sıralayan Erbakan şunları söyledi: 

    1- Milletimiz bu seçimde ittifak yapmamızı istemiyor. 

    2- Teşkilatlarımız ittifak içinde yer almamızı istemiyor.

    3- Biz bu seçimlere beka seçimi olarak bakmıyoruz.

    4- Karşı blok bu seçimlere ittifak olarak girmiyor. Karşı blokta böyle bir kenetlenme yoksa burada da ittifak yapılması ciddi bir husus değil.

    5- AK Parti ittifak görüşmelerinde bize adil tekliflerle gelmedi. İyi niyetle bu görüşmeleri yaptık ancak adil ve dengeli bir taleple karşılaşmadık.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Yeniden Refah Partisi neden AK Parti ile ittifak yapmadı? Erbakan 5 sebep sıraladı 
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Termometreler eksi 20'de! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu, 'Ağlayan Kayalar' dondu - GündemTürkiye'nin en hızlı nehri buz tuttu, Ağlayan Kayalar donduAkdeniz'in ardından Ege! İzmir açıklarında korkutan deprem - Gündemİzmir açıklarında korkutan depremYeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak yapmayacak - GündemYeniden Refah Partisi seçim kararını verdiKuzey Irak'tan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu - GündemKuzey Irak'tan acı haber: 1 askerimiz şehit olduKocaeli'de büyük yangın! Boya fabrikası alevlere teslim oldu - GündemBoya fabrikası alevlere teslim olduAlev Alatlı'ya veda! Cenazeye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal mesaj - GündemCenazeye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal mesajAkdeniz'de korkutan deprem! Kandilli'den ilk veriler geldi - GündemAkdeniz'de korkutan depremNaci Görür'den Hakkari depremi sonrası korkutan uyarı: Bitlis-Zagros kuşağı çok stres yükledi, göz ardı edilmemeli - GündemNaci Görür'den Hakkari depremi sonrası korkutan uyarıMurat Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme: Asla yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağım - GündemKurum'dan İmamoğlu'na imalı göndermeKandil'e hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - GündemKandil'e hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz
    Sonraki Haber Yükleniyor...