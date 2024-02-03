Yeniden Refah Partisi neden AK Parti ile ittifak yapmadı? Erbakan 5 sebep sıraladı 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapmama kararı aldıklarını açıkladı. Erbakan kararın gerekçesi olarak 5 sebep sıraladı.

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan merakla beklenen ittifak kararlarını açıkladı. Partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunan Erbakan, AK Parti ile ittifak yapmama kararı aldıklarını söyledi.

"FAVORİ PARTİYİZ"

seçimlere favori parti olarak girdiklerini söyleyen Erbakan, üye sayılarına dikkat çekerek "5 ayda 150 bin üye kazandık. Toplam üye sayımız 411 bine ulaştı. Seçimlere 500 bin üye ile girmek istiyoruz" dedi.

"AK PARTİ MUTABAKAT METNİNE UYMADI"

2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı içinde yer aldıklarını hatırlatan Erbakan, AK Parti ile yaptıkları mutabakat metnine uyulmadığını ve iktidarın Gazze konusunda gereken adımları atmadığını ifade etti.

AK Parti ile ittifak yapmama nedeni olarak 5 sebep sıralayan Erbakan şunları söyledi:

1- Milletimiz bu seçimde ittifak yapmamızı istemiyor.

2- Teşkilatlarımız ittifak içinde yer almamızı istemiyor.

3- Biz bu seçimlere beka seçimi olarak bakmıyoruz.

4- Karşı blok bu seçimlere ittifak olarak girmiyor. Karşı blokta böyle bir kenetlenme yoksa burada da ittifak yapılması ciddi bir husus değil.

5- AK Parti ittifak görüşmelerinde bize adil tekliflerle gelmedi. İyi niyetle bu görüşmeleri yaptık ancak adil ve dengeli bir taleple karşılaşmadık.