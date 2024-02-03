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    • Yeniden Refah Partisi ittifak kararını açıklıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yeniden Refah Partisi ittifak kararını açıklıyor
    Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde yerel seçimler için kararını açıklıyor.

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin ittifak kararını açıklıyor.

     

    Erbakan'ın konuşmasından satır başları:

    "Yeniden Refah Partisi neden önemli? 10 milyonluk işsizler ordusuna iş sağlamak için önemli. Üretim, ihracata dayalı ekonomi modeline geçilmesi için önemli. Ahlaki ve manevi kaliteli nesillerin yetiştirilmesi için önemli. Gazze'deki soykırım karşısında sadece konuşan değil, somut adımlar atan bir hükümetin kurulması için önemli."

     



     

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    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yeniden Refah PartisiFatih Erbakan
    Haberler > Gündem > Yeniden Refah Partisi ittifak kararını açıklıyor
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