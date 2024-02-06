Yeniden Refah Partisi'nden İBB'den para alındığı iddialarına sert cevap

Yeniden Refah Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden para aldığı iddialarını yalanladı. Yeniden Refah Partisi, Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, iddiaları 'tiksinti verici' olarak nitelenirirken "Yasal haklarımızı kullanacağımızı, yargı yoluna gideceğimizi ifade ve beyan ediyoruz” dedi.

Yerel seçimlerelere 54 gün kala Yeniden Refah Partisi'nden MYK toplantısı sonrası gündeme ve seçim hazırlıklarına yönelik yeni açıklamalar geldi.

Söze, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başlayan Kılıç, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan beklentimiz, 11 ilimizde hayatın normale döndürülmesi yönünde gayretli adımların ivedilikle hızlandırılmasıdır” dedi.

ADLİYE ÖNÜNDEKİ SALDIRI

İstanbul Adalet Sarayı önündeki silahlı saldırıya da değinen Kılıç, "Terör örgütlerinin yerel seçim öncesi Türkiye'yi yeni bir kaos ve karmaşaya sürükleme niyetleri varsa güvenlik güçlerimiz buna mahal vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

"'LOKAL ANESTEZİ' PARTİSİ DEĞİLİZ"

Yerel seçimlere ise kendi adayları ile girdiklerini hatırlatan Kılıç, bölge partisi olmadıkarını Türkiye'nin 81 ilinde, 922 teşkilat ile seçim hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Kılıç, "Biz bazı sorunlara ilgi duyan birçok sorunu görmezlikten gelen ‘lokal anestezi’ diye tarif edilebilecek bir siyasi parti de değiliz. Dolayısıyla yerel seçimlere yönelik çözüm önerilerimize sunarken, genel yaklaşımlarımızı da kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

YRP'NİN İBB'DEN PARA ALDIĞI İDDİASI

Kılıç açıklamalarında YRP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden para aldığı iddialarına ise sert sözlerle karşılık verdi:

Kılıç açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Karşılığında para Yeni Refah Partisi'nin Ankara veya İstanbul'da herhangi birinden bir maddi menfaat karşılığı destek ilişkisine girebileceğini düşünmek bile abesle iştigaldir. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sürecinde kurulmuş olan iyi ilişkiler ve dostluk ilişkileri var. Gönülden görüle kurulan köprüler var. Hiç kimsenin bu köprüleri yıkmaya hakkı yoktur.

Siyaset bir günlük bir iştigal değildir. Siyaset 24 saatlik bir işte değildir. Siyaset uzun soluklu bir yarış, uzun soluklu bir mücadeledir. Bugün bu iddia ve iftiralarıyla gündeme gelenler, yarın insanlarımızın yüzüne bakabilme yetisini yitirirler.

BUNU HAK ETMİYORUZ

Tiksinti verici bu gibi iddialar karşısında yasal haklarımızı kullanacağımızı yargı yoluna gideceğimizi ifade ve beyan ediyoruz. Her kim bu tür konularla ilgili iddiası var ise belgelendirmeli ve ilgili mercilere intikal ettirmelidir. Aksi takdirde basit iftiralar, dedikodular ve söylentilerden ibaret kalacaktır. Bunu hak etmiyoruz.”