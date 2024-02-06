Yeniden Refah Partisi 2024 yerel seçimlerinde kesinleşen adaylarını yayımladı

Yeniden Refah Partisi, 2’si büyükşehir olmak üzere 10 ilde ve 70 ilçede 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesinleşen adaylarını yayımladı.

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerileri için Cumhur İttifakı’nda yer almayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine parti, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı.

Buna göre, Yeniden Refah Partisi, Antalya ve Aydın büyükşehir belediyeleri olmak üzere 10 ilde ve 30 farklı ilin, ilçe ve beldelerinde toplam 70 aday çıkardı.

Yeniden Refah Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Serdal Bulut oldu.