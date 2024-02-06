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    • Yeniden Refah Partisi 2024 yerel seçimlerinde kesinleşen adaylarını yayımladı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Yeniden Refah Partisi 2024 yerel seçimlerinde kesinleşen adaylarını yayımladı
    Yeniden Refah Partisi, Yerel Seçim, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yeniden Refah Partisi, 2’si büyükşehir olmak üzere 10 ilde ve 70 ilçede 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesinleşen adaylarını yayımladı.

    Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerileri için Cumhur İttifakı’nda yer almayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine parti, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı.

    Buna göre, Yeniden Refah Partisi, Antalya ve Aydın büyükşehir belediyeleri olmak üzere 10 ilde ve 30 farklı ilin, ilçe ve beldelerinde toplam 70 aday çıkardı.

    Yeniden Refah Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Serdal Bulut oldu. 

    Yeniden Refah Partisi 2024 yerel seçimlerinde kesinleşen adaylarını yayımladı

    Yeniden Refah Partisi 2024 yerel seçimlerinde kesinleşen adaylarını yayımladı

    Yeniden Refah Partisi 2024 yerel seçimlerinde kesinleşen adaylarını yayımladı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Yeniden Refah PartisiYerel Seçim
    Haberler > Gündem > Yeniden Refah Partisi 2024 yerel seçimlerinde kesinleşen adaylarını yayımladı
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