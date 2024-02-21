Kürt vatandaşlardan Murat Kurum'a: Sizi başkanımız olarak görmeyi istiyoruz, biz Kürtler bu sefer sizi destekleyeceğiz

Yerel seçimlere 38 gün kala çalışmalarını hızlandıran Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum bugün Bahçelievler'de idi. Okul Aile Birlikleri Buluşması'nda konuşan Murat Kurum daha sonra Şirinevler'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Kurum'un yanına gelen bir vatandaş, Kürtçe olarak "Başkanım, hoş geldiniz. Sizi başkanımız olarak görmeyi istiyoruz. Biz Kürtler bu sefer sizi destekleyeceğiz" dedi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Seçimleri'ne sadece 38 gün kaldı. Yerel seçimler için geri sayım sürerken adayların çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler Kongre Merkezi'nde düzenlenen Okul Aile Birlikleri Buluşması'na katıldı. Kurum burada yaptığı konuşmada, mevcut İBB yönetiminin sorumsuzluk ve ihmalkarlığı nedeniyle öğretmen ve öğrencilerin okullara giderken trafikte saatlerini harcadığını söyledi.

'HİÇBİR ÖĞRENCİMİZİN İHTİYACI KALMAYACAK'

Öğretmen ve öğrencilere daha yaşanabilir bir İstanbul için kollarını sıvadıklarını kaydeden Kurum, "Elimiz hep 3 milyondan fazla öğrencimizin üzerinde olacak, 1 milyondan fazla öğretmenimizin elinde olacak. Hiçbir öğrencimizin ihtiyacı kalmayacak" diye konuştu.

Kurum, göreve gelir gelmez Milli Eğitim Bakanlığıyla tüm okulları "Dirençli İstanbul" hedefiyle deprem ve afetlere daha hazır hale getireceklerini vurgulayarak, "İstanbul'un bir deprem gerçeği var. Yaşadığımız depremlerde çektiğimiz acıları hepimiz biliyoruz. İstiyoruz ki başka ocaklara ateş düşmesin, başka anne babalar üzülmesin, ağlamasın" ifadelerini kullandı.

24 SAAT KREŞ HİZMETİ

Çocukları afetlere karşı hazırlıklı hale getirmek için eğitim desteği vereceklerini, çalışan anne babalar için 24 saat hizmet veren kreşleri hayata geçireceklerini ve ilkokul öğrencilerine ulaşımı ücretsiz hale getireceklerini anlatan Kurum, okullarda güvenli ve hijyenik bir ortam tesis edeceklerini söyledi.

Kurum, okullarda hem öğretmen hem de velilerin ihtiyaçlarını giderecek kapalı otopark projelerine işaret ederek, bu otoparkların üstünün çocukların oynayabileceği yeşil alan şeklinde olacağını aktardı.

'BİZ KÜRTLER BU SEFER SİZİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Öte yandan, Şirinevler'de esnafı ziyaret eden Kurum, vatandaşlarla da sohbet etti.

Bu sırada Kurum'un yanına gelen bir vatandaş, Kürtçe olarak "Başkanım, hoş geldiniz. Sizi başkanımız olarak görmeyi istiyoruz. Biz Kürtler bu sefer sizi destekleyeceğiz. Sizi memleketimizin gelişmesi, güzelleşmesi için istiyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyor, size saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın" dedi.