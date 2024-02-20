İstanbul'da Kurum mu İmamoğlu mu önde? Masasındaki son anketi açıkladı

Yerel seçimlere 39 gün kala İstanbul'da seçim yarışı kızışıyor. Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'da 31 Mart akşamında seçmenin vereceği karar merak ediliyor. Cumhur İttifakı ortak adayı Murat Kurum masasındaki son anketi açıkladı. Kurum, "Yapılan anketlerde öne geçtik" dedi.

Yerel seçimler hızla yaklaşırken İstanbul'da seçmenin nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Mega Kent için Cumhur İttifakı ortak adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıyasıya yarışı sürüyor. Adaylar sahada seçim çalışmalarını, anket sonuçları bu konuda seçmenin dikkatini çekiyor. Murat Kurum masasındaki son anketi açıkladı. Kurum, yapılan anketlerde öne geçtiklerini söyledi.

TOPU GELSE DE BU SEÇİMİ ALACAĞIZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, DEM Parti’nin aday evraklarını son dakika vermesi, CHP ve DEM Parti arasındaki ittifakı ve İstanbul'a dair vaatlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kanal 24 ve Radyo 24 ortak yayınında konuşan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen süreçte; yetiştirdi, yetiştiremedi; önce verdi, veremedi söylemleri; acaba seçime girsek mi, girmesek mi gibi bir irade görüyoruz karşımızda. Yüksek Seçim Kurulu da başvurularını onayladı. Tabii, nereden talimat aldıklarını çok iyi biliyoruz. Bu manada işte kent uzlaşısı içerisinde olup da farklı farklı ittifaklar içerisinde yine süreci yürütmeye çalıştıklarını da tüm milletimiz görüyor, İstanbullular da görüyor. Ama onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun bizim için hiç önemli değil. Topu da gelse biz bu seçimi alacağız. Altını çizerek söylüyorum. 31 Mart gecesi İstanbul’un Fetret Devri’ni hep beraber bitireceğiz.

NEREDEN TALİMAT ALDIKLARINI MİLLETİMİZ BİLİYOR

“Nereden talimat aldıklarını; milletimiz de çok iyi biliyor, biz de biliyoruz. Burada Kandil’in talimatlarıyla hareket ediyorlar. Bir bakıyorsunuz bir aday çıkıyor; ondan sonra gelen bir talimatla adayı hemen değiştiriyorlar. Ama onların hangi ittifakta olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız. Kent Uzlaşısı’nı daha önceki seçimlerde de farklı isimlerle, ‘Şehir Uzlaşısı’ adı altında yaptılar biliyorsunuz. Bildiğim tek şey İstanbul’un sorunları, İstanbul’un problemleri ve İstanbul’un beklentileri.

DEPREM RİSKİ CHP-DEM UZALŞISNDAN DAHA KIYMETLİ

Deprem riski şu anda, onların yapacağı uzlaşıdan daha kıymetli. Oradaki beklenti, kirli oyunlar, kapı arkasında yapılan pazarlıklar; gün be gün ortada. Bunu biliyoruz, saklamalarına gerek yok. Adına başka bir isim koymalarına da gerek yok. Aleni olarak gidip deyin; ‘Biz burada ittifak yapıyoruz’ deyin. Bunu da diyemiyorsunuz, neden? Niye çekindiğiniz bir ittifakı yapıyorsunuz madem? Dolayısıyla bunlar aynı söylemlerle, Kandil’den bir talimat alıyorlar. O talimat çerçevesinde oradaki ittifak tarif ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Kandil bunlara ne yapması gerektiğini tarif ediyor ve bunlar da ona uyuyor.

ANKETLERDE SON DURUM NE?

Biz, her yerde öyle bir motivasyon, öyle bir sevinç görüyoruz ki, İstanbullu kardeşlerimizi artık bu 5 senelik yoruldukları iktidardan kurtulmaya 40 gün kaldı. Ve o 40 günü iple çekiyorlar. O 40 gün sonra İstanbul özgürlüğüne kavuşacak. Yapılan anketlerde ise 1.5-2 puan öne geçtik."