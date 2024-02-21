Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 'kentsel dönüşüm' tepkisi: 650 bin konut 'olmasa da olur' diyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'na 'kentsel dönüşüm' sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Kurum, "1 Nisan sabahı görevi bırakacak olan CHP’li başkan '650 bin konut olmasa da olur' diyor. İstanbul’un depreme hazırlanmasını ve kentsel dönüşümünü dert etmediği için, bu yöndeki tedbirleri projeleri ve yatırımları da gereksiz görüyor" dedi.

Yerel seçimlere 38 gün kala adaylar çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir belediye ve belediye başkan adayları halkın nabzını tutup ikna turuna çıkarken, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum da Arnavutköy'ü ziyaret etti.

Kurum’a ziyareti sırasında Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu eşlik ederken, çeşitli kooperatif üyeleri ve iş adamları ile bir araya gelen Kurum ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"SANAYİ ALANLARINI ŞEHRİN DIŞINA TAŞIYACAĞIZ"

Arnavutköy için yapılan ve yapılması planlanan projeleri anlatan Kurum "Büyükşehir Belediyesi olarak Arnavutköy’e gerekli her türlü desteği vereceğiz. 22 yıldır AK Parti olarak hizmet siyaseti anlayışıyla hareket ediyoruz. Arnavutköy’ün merkezine ve Boğazköy’ümüzde bir Meydan Projesi gerçekleştireceğiz" dedi ve bölge için planlanan projeleri sıraladı.

"Geçtiğimiz günlerde dere ıslahının yapılmaması nedeniyle sellerde Arnavutköy’ün altyapısından dolayı sanayicilerimizin zarar gördüğü bir afetle karşı karşıya kaldık" diyen Kurum, "Dijital İstanbul'la simüle ettiğimiz derelerin ıslahlarını yapacağız. Şehrin içindeki sanayi alanlarını şehrin dışına taşıyacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz sizlere ara teknik eleman yetiştiren İSMEK'lerimizi böyle sanayi sitelerimizin hemen yanında o tesisleri kurmak ve sizle işbirliği içerisinde bu eğitimleri sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"CHP'Lİ BAŞKAN '650 BİN KONUT OLMASA DA OLUR' DİYOR"

Depremin İstanbul’un gerçeği olduğuna değinen Kurum, Ekrem İmamoğlu’nun '650 bin konut olmasa da olur' diye yaptığı konuşmaya da şu şekilde tepki gösterdi:

"Gerçek belediyecilik anlayışıyla bu hizmetleri yapacağız. Seçim sürecimizi bu parolayla başlattık ama görüyoruz ki bugün birileri İstanbul’un gerçeklerinden kopuk bir şekilde yaşıyor. Depremin bizim en büyük gerçeğimiz olduğunu bilim insanlarımız söylüyor. Bir buçuk milyon riskli konutun 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerektiğini ifade ediyorlar.

1 Nisan sabahı görevi bırakacak olan CHP’li başkan '650 bin konut olmasa da olur' diyor. İstanbul’un depreme hazırlanmasını ve kentsel dönüşümünü dert etmediği için, bu yöndeki tedbirleri, projeleri ve yatırımları da gereksiz görüyor. Bir deprem gerçeği var ve bu gerçeğe ilişkin konutların yapılmaması gerektiğini ifade eden de bir belediye başkanı var.

5 yıllık süreçte çalıştaydan öteye gidememiş, herhangi bir icraat yapamamış anlayıştan başka bir söz veya ifadede beklemiyoruz. İstanbul’un deprem gerçeği varken, insanların riskli binada oturduğu gerçeği varken, endişe içerisinde yaşadıklarını biz görüyor ve hissediyorken maalesef mevcut İBB başkanı böyle bir açıklama yapıyor. Bu konutların yapılmaması gerektiğini ifade ediyor.

Verdikleri hiçbir sözü tutmadıkları gibi depremle ilgili de herhangi bir adım atmadığını İstanbullu kardeşlerimiz gördüler. Amaçlarının İstanbul’un deprem riskini ortadan kaldırmak olmadığı gibi verilen o hizmetleri de eleştirmekten öteye gidemiyorlar. Temel atmamak değil, yapılana engel olmak onların bakış açısıdır."

"MİLLETİMİZ BU KİRLİ SİYASET SENARYOLARINA PRİM VERMEYECEKTİR"

DEM Parti ve CHP’nin kent uzlaşısına da değinen Kurum "Birkaç gündür kirli bir oyun dönüyor. Kent uzlaşısı altında kirli bir iş birliğinin, senaryo siyasetinin uygulamaya çalışıldığını hep birlikte görüyoruz" diyerek şu değerlendirmede bulundu:

"Milletimiz bunu fark ediyor. Milletimizin bunu fark etmesinden korkup yaptıkları ittifaka da bir kılıf uydurmaya çalışıyorlar. Pazarlıklarla yaptıkları iş birliğini gözden kaçırmaya çalışıyorlar. İlkesiz bir siyasetle yeni tartışmalar oluşturarak seçim sürecini de sabote etmeye çalışan bir anlayış var. Bu kazara ortaya çıkmış bir ittifak değil, bilinçli bir ittifaktır. Milletimiz bu kirli siyaset senaryolarına bugüne kadar prim vermemiştir bundan sonra da prim vermeyecektir."