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    • Haberler > Politika > İşte Kurum'u isyan ettiren görüntüler! Telaşlarından ne yapacaklarını bilmiyorlar

    İşte Kurum'u isyan ettiren görüntüler! Telaşlarından ne yapacaklarını bilmiyorlar

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:

    Politika Haberleri  / Ajanslar

    Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'a ait seçim afişleri İBB ekipleri tarafından gece yarısı söküldü. Kurum, olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Parasını ödediğimiz bilboarda gelip kendi reklamlarını yapıştırıyorlar. Hani nerede demokrasi? Hani nerede hak? Hani nerede adalet? Ne yapacaklarını bilmiyorlar" diyerek tepki gösterdi. 

    Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'a ait seçim afişlerinin İBB ekipleri tarafından toplatıldığı anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kamyon ve iki zabıta aracının afişleri topladığı görüldü. 

    İsyan ettiren olaya ilişkin İBB Başkanı Kurum, dün katıldığı canlı yayında açıklama yaptı.

    İşte Kurum'u isyan ettiren görüntüler! Telaşlarından ne yapacaklarını bilmiyorlar

    "Demokrasi anlayışınız bu mu ya! Öyle bir telaşlandılar ki ne yapacaklarını bilmiyorlar" diyerek tepki gösteren Kurum, sosyal medya hesabından da " Hak, hukuk, demokrasi, adalet… Sorsanız hepsi onlarda. Bilboardlarımızı sökmek, pankartlarımızı indirmek, parasını ödediğimiz reklam alanlarına kendi afişlerini asmak yine onlarda. İstanbul’u gerçek demokrasi ve saygın siyasetle yöneteceğiz"  notuyla paylaşım yaptı.

    İşte Kurum'u isyan ettiren görüntüler! Telaşlarından ne yapacaklarını bilmiyorlar

    ''NEREDE HAK, ADALET?'

    Kurum açıklamasında şunları kaydetti: 

    Parasını ödediğimiz bilboarda gelip kendi reklamlarını yapıştırıyorlar. Hani nerede demokrasi? Hani nerede hak? Hani nerede adalet? Demokrasi anlayışınız bu mu ya! Öyle bir telaşlandılar ki ne yapacaklarını bilmiyorlar. Nasıl bu işi perdeleyelim, nasıl gündemi farklı gündemler peşine çekelim peşindeler.

    İşte Kurum'u isyan ettiren görüntüler! Telaşlarından ne yapacaklarını bilmiyorlar

    Ne yaparlarsa yapsınlar, kimle ittifak yaparlarsa yapsınlar, biz bu seçimi farkla alacağız. Demokrasi neymiş, hak neymiş, hukuk neymiş, adalet neymiş... 1 Nisan sabahı geldiğimizde bütün İstanbul'a bunu göstereceğiz."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Ajanslar
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