Meclis'te yumruklar havada uçuştu! Önce AK Parti-DEM sonra İyi Parti-MHP birbirine girdi

TBMM'de en gergin gecelerden biri yaşandı. Vergi kanunlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşüldüğü sırada İyi Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP'li Erkan Akçay arasında tartışma çıktı. Bozdağ'ın görüşmelere ara vermesine rağmen gerginlik devam etti. Türkoğlu kendisine vurduğunu söylediği Akçay'a sert tepki gösterdi.

TBMM'de en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde yumruklar havada uçuştu. Gergin gece önce AK Partili vekillerle DEM Partili vekillerin kavgasıyla başladı.

Arbedenin ardından bu kez İyi Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında gerginlik yaşandı.

Teklifin maddeleri üzerine söz alan İyi Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine AK Partili ve MHP'li milletvekilleri Türkoğlu'na sert tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, tartışmanın sürmesi üzerine birleşime ara verdi.

BOZDAĞ, GRUP BAŞKANVEKİLLERİYLE GÖRÜŞTÜ

İyi Parti'nin önergesi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Türkoğlu, AK Parti sıralarına dönerek önergenin reddedilmesine ilişkin, "Her defasında aynı şeyi yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ Genel Kurul'a 15 dakika ara verdi.

Arada, İyi Partili Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında tartışma yaşandığı için Meclis Başkanvekili Bozdağ, tüm partilerin grup başkanvekilleriyle görüşme yaptı.

ARBEDE SONA ERMEDİ

Görüşme sonrasında MHP sıralarına yürüyen Erkan Akçay ile İyi Partili Türkoğlu arasında yeniden arbede yaşandı. Türkoğlu kendisine vurduğunu söylediği Akçay'a sert tepki gösterdi. Türkoğlu, araya giren milletvekillerince Genel Kurul Salonundan çıkarıldı.

TÜRKOĞLU'NA UYARI CEZASI

Aranın ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, sarf ettiği sözler iç tüzüğe göre sükuneti ve çalışma düzenini bozma kapsamında olduğu gerekçesiyle İyi Partili Türkoğlu'na uyarma cezası verdiğini bildirdi.

Bozdağ, komisyonun yerinde olmaması nedeniyle birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.