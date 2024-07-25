Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Meclis'te yumruklar havada uçuştu! Önce AK Parti-DEM sonra İyi Parti-MHP birbirine girdi

Meclis'te yumruklar havada uçuştu! Önce AK Parti-DEM sonra İyi Parti-MHP birbirine girdi

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Politika Haberleri

TBMM'de en gergin gecelerden biri yaşandı. Vergi kanunlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşüldüğü sırada İyi Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP'li Erkan Akçay arasında tartışma çıktı. Bozdağ'ın görüşmelere ara vermesine rağmen gerginlik devam etti. Türkoğlu kendisine vurduğunu söylediği Akçay'a sert tepki gösterdi.

TBMM'de en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde yumruklar havada uçuştu. Gergin gece önce AK Partili vekillerle DEM Partili vekillerin kavgasıyla başladı. 

Arbedenin ardından bu kez İyi Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında gerginlik yaşandı.

Teklifin maddeleri üzerine söz alan İyi Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine AK Partili ve MHP'li milletvekilleri Türkoğlu'na sert tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, tartışmanın sürmesi üzerine birleşime ara verdi.

Meclis'te yumruklar havada uçuştu! Önce AK Parti-DEM sonra İyi Parti-MHP birbirine girdi - 1. Resim

BOZDAĞ, GRUP BAŞKANVEKİLLERİYLE GÖRÜŞTÜ

İyi Parti'nin önergesi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Türkoğlu, AK Parti sıralarına dönerek önergenin reddedilmesine ilişkin, "Her defasında aynı şeyi yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ Genel Kurul'a 15 dakika ara verdi.

Meclis'te yumruklar havada uçuştu! Önce AK Parti-DEM sonra İyi Parti-MHP birbirine girdi - 2. Resim

Arada, İyi Partili Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında tartışma yaşandığı için Meclis Başkanvekili Bozdağ, tüm partilerin grup başkanvekilleriyle görüşme yaptı.

ARBEDE SONA ERMEDİ

Görüşme sonrasında MHP sıralarına yürüyen Erkan Akçay ile İyi Partili Türkoğlu arasında yeniden arbede yaşandı. Türkoğlu kendisine vurduğunu söylediği Akçay'a sert tepki gösterdi. Türkoğlu, araya giren milletvekillerince Genel Kurul Salonundan çıkarıldı.

Meclis'te yumruklar havada uçuştu! Önce AK Parti-DEM sonra İyi Parti-MHP birbirine girdi - 3. Resim

TÜRKOĞLU'NA UYARI CEZASI

Aranın ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, sarf ettiği sözler iç tüzüğe göre sükuneti ve çalışma düzenini bozma kapsamında olduğu gerekçesiyle İyi Partili Türkoğlu'na uyarma cezası verdiğini bildirdi.

Meclis'te yumruklar havada uçuştu! Önce AK Parti-DEM sonra İyi Parti-MHP birbirine girdi - 4. Resim

Bozdağ, komisyonun yerinde olmaması nedeniyle birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

 

Düzenleyen:  - Politika
MHK, Süper Lig'de görev alacak hakemleri açıkladı! Abdülkadir Bitigen liste dışı kaldıİddiaları birer birer çökertildi... İşte Netanyahu'nun ayakta alkışlanan yalanları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği 'kırmızı telefon' çözdü - PolitikaEge'deki krizi 'kırmızı telefon' çözdüCHP'de Erdoğan tartışması! Özel: Kılıçdaroğlu hiçbir zaman birinci partinin lideri olmadı - PolitikaÖzel: Kılıçdaroğlu hiçbir zaman 1. partinin lideri olmadı'El sıkma' polemiğinde yeni perde! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na çok sert cevap: Çok istedi ama olmadı - PolitikaÖzel'den Kılıçdaroğlu'na gündem olacak cevapBaşkan Gülpınar Şanlıurfa'daki koltuk kriziyle ilgili konuştu: Bakan Kurum'un en ufak dahli yok - PolitikaGülpınar Şanlıurfa'daki koltuk kriziyle ilgili konuştuYunan Bakan'ın F-35 sözlerine Bakan Güler'den 'turistik gezi' cevabı: Buyursun gelsin - PolitikaGüler'den Yunan Bakan'ın küstah çıkışına cevap!Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Biz, Kürtlere hakkını verirken karşımızda CHP vardı - Politika"Biz, Kürtlere hakkını verirken karşımızda CHP vardı"
Sonraki Haber Yükleniyor...