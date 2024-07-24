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TBMM'de yumruklu kavga! AK Parti ile DEM'li vekiller birbirine girdi

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Gündem Haberleri

TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. DEM Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga meydana geldi. Meclis adeta savaş alanına dönerken, Başkanvekili Bekir Bozdağ, oturuma ara vermek zorunda kaldı.

TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın kürsüde konuşmasında AK Parti sıralarına doğru dönerek, "hırsızlık yaptıklarını" iddia etmesinin ardından ortalık karıştı.

TBMM'de yumruklu kavga! AK Parti ile DEM'li vekiller birbirine girdi - 1. Resim

ENFLASYON TARTIŞMASIYLA BAŞLADI

Genel Kurulda İyi Partinin "vergi dilimleri" hakkındaki grup önerisi üzerinde partisi adına söz alan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

TARTIŞMALAR FİZİKİ KAVGAYA DÖNDÜ

Bozan'ın TÜİK ve AK Parti'ye yönelik sözlerine AK Parti milletvekilleri sert tepki gösterdi ve kürsüye yürüdü.. O esnada tartışmalar bir anda fiziki kavgaya döndü. Vekiller arasında başlayan yumruklu kavga, arbedeye döndü.

TBMM'de yumruklu kavga! AK Parti ile DEM'li vekiller birbirine girdi - 2. Resim

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Bozan ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma sürerken, bazı milletvekilleri ise birbirlerine yumruk attılar. Bu sırada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi.

TBMM'de yumruklu kavga! AK Parti ile DEM'li vekiller birbirine girdi - 3. Resim

VEKİLLER KAVGAYI DURDURMAK İSTEDİ

Gerginlik arada da devam etti. Yaşanan arbede sırasında Bozan'ın yere düştüğü görülürken CHP'li bazı milletvekilleri araya girerek milletvekillerini ayırmaya çalıştı. Bozan daha sonra Genel Kurul salonundan çıkarılarak muhalefet kulisine götürüldü.

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Düzenleyen:  - Gündem
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