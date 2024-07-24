Trump'a suikast girişimi İsrail'i korkuttu! Cumhurbaşkanı Herzog Fransa'da uçaktan inemedi

Eski Başkan Donald Trump'ın uğradığı suikast girişimi ülke liderlerinde endişeye yol açtı. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sayısız katliam gerçekleştiren İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Paris olimpiyatlarının açılışı için gittiği Fransa'da güvenlik endişesiyle 40 dakika uçaktan inemedi.

Trump'ın suikastçısıyla ilgili çarpıcı bilgiler! Saldırı öncesi 'şüpheli' olarak tanımlanmış

Trump'ın suikastçısıyla ilgili çarpıcı bilgiler! Saldırı öncesi 'şüpheli' olarak tanımlanmış

Dünya liderlerinin peş peşe suikast girişimlerine uğraması, devlet başkanlarında güvenlik endişesi yol açtı. Eski ABD Başkanı Trump'ın 13 Temmuz'da uğradığı silahlı suikast girişimi İsrail'i endişelendirdi.

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İSRAİL CUMHURBAŞKANI'NA FRANSA ŞOKU

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlenen sayısız katliamın öncüsü İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Fransa'da korkuya kapıldı. Herzog, cuma günü başlayacak olan Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e geldi.

40 DAKİKA UÇAKTAN İNEMEDİ

İsrail basını, Herzog ve beraberindeki heyetin uçağın iniş yaptığı havaalanının yakınındaki bir binanın çatısında şüpheli bir kişinin görülmesi üzerine güvenlik endişesi nedeniyle 40 dakika uçakta bekletildiğini aktardı. Herzog'un sözcüsü, olayla ilgili ayrıntı vermeyerek, şüpheli güvenlik durumunun sona erdiğini açıkladı. İsrail'in maç oynayacağı stadyumun yakınında bulunan şüpheli çanta da, polisleri harekete geçirdi.

TRUMP'A SİLAHLI SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz 2024 tarihinde Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralandı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.