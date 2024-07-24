Trump'ın suikastçısıyla ilgili çarpıcı bilgiler! Saldırı öncesi 'şüpheli' olarak tanımlanmış

Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew'in etkisiz hale getirildikten sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Matthew'in saldırıdan önce görüldüğü ve şüpheli şahıs olarak tanımlandığı kaydedildi.

Trump'tan Filistin Devlet Başkanı'nın mesajına cevap: Her şey yoluna girecek

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ABD'de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump'a Pensilvanya eyaletine bağlı Butler kentinde 13 Temmuz'da düzenlediği seçim mitinginde gerçekleştirilen suikast girişimine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley, Butler County Acil Durum Hizmetleri Birimi’nden elde ettiği vücut kamerası görüntülerini paylaştı.

VÜCUT KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Beaver County Acil Durum Birimi görevlisinin vücut kamerasından alınan görüntülerde, görevlilerin ve bir Gizli Servis ajanının, saldırıdan sonra etkisiz hale getirilen ve kanlar içinde yerde yatan 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks'un başında beklediği anlar yer aldı.

"KESKİN NİŞANCI GÖRDÜ"

Konuşmalarda, Trump'ı kulağından vuran Crooks'un saldırıdan önce görüldüğü ve şüpheli şahıs olarak tanımlandığı belirtiliyor. Adı açıklanmayan Gizli Servis ajanı, yerde yatan saldırganın olaydan önce yayılan fotoğraflardaki şüpheli şahsın tanımıyla uyuştuğunu belirterek, “Bir keskin nişancı gördü ve fotoğrafları gönderdi. Bu, o" ifadelerini kullanıyor.

Trump’ı suikast girişiminde kulağından vuran saldırgan, Gizli Servis’te görevli keskin nişancılar tarafından olay yerinde öldürülmüştü.

GİZLİ SERVİSİ ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Eski ABD Başkanı Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle dün istifa etmişti.

Cheatle, "Güvenlik zafiyeti için tüm sorumluluğu alıyorum. Yaşanan olayların ardından zor olanı seçerek, istifa etme kararı aldım." ifadesini kullanmıştı.

ABD Gizli Servisi, Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası güvenlik açığı olduğu ve vakitlice hareket etmediği yönünde eleştirilere maruz kalmıştı.