Trump'tan Filistin Devlet Başkanı'nın mesajına cevap: Her şey yoluna girecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın uğradığı suikast sonrası gönderdiği mektubu paylaşan Trump, cuma günü Netanyahu ile görüşeceğini söyledi. Trump notunda, "Her şey yoluna girecek. Orta Doğu'da barışı tesis etmeyi dört gözle bekliyorum!" ifadelerine yer verdi.

Trump yine eski Trump! Başkan olursa Türkiye'yi ne bekliyor?

Trump yine eski Trump! Başkan olursa Türkiye'yi ne bekliyor?

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a bir mektup göndermiş, uğradığı suikastı kınamıştı.

Şiddet eylemlerinin kanun ve düzen dünyasında yerinin olmadığını belirten Abbas, "Alçak suikast girişimleri veya suikastlar, çatışmaları çözmek için gerekli barışçıl önlemlerin anlaşılmamasının yol açtığı zayıflık eylemleridir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"MAHMUD HER ŞEY YOLUNA GİRECEK"

Mektubu bugün Truth Social sosyal medya hesabında paylaşan Trump'ın mektubun üstüne keçeli kalemle "Mahmud - Çok hoş - Teşekkür ederim - Her şey yoluna girecek." notunu yazdığı görüldü.

Dün, Netanyahu'yla Florida’da görüşeceğini duyuran Trump, Abbas’ın mektubunu paylaştığı mesajında, "Cuma günü Bibi Netanyahu'yu görmeyi ve Orta Doğu'da barışı tesis etmeyi dört gözle bekliyorum!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.