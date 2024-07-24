Trump yine eski Trump! Başkan olursa Türkiye'yi ne bekliyor?

Prof. Dr. Taşkıran: İlk başkanlık döneminde terör gruplarını destekleyen Trump, tekrar seçilirse, Türkiye'nin başını ağrıtmaya devam edecektir.

YEŞİM ERASLAN / ANKARA - ABD Başkanı Joe Biden’ın 5 Kasım’da düzenlenecek başkanlık seçimlerine 3,5 aydan az bir zaman kala çekildiğini açıklaması sonrasında gözler, seçilmesi neredeyse kesin gibi görünen Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump’a çevrildi.

"ÖNGÖRÜLEMEZ POLİTİKALARI VAR"

Trump’ın ikinci kez başkan olma ihtimalini değerlendiren Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran “Trump’ın öngörülemez politikaları var. Mesela Suriye’den göstermelik olarak askerini belirli bölgeden çekebilir ama orada terör gruplarını hem silah hem de para olarak destekleyecek ve Türkiye’nin başını ağrıtmaya devam edecektir” dedi.

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"İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜMÜ ASLA KABUL ETMEZ"

Taşkıran, Trump’ın İsrail’i desteklemekten de asla vazgeçmeyeceğini belirterek “İki devletli bir çözümü asla kabul etmez” diye konuştu.

"SAVAŞLARI BİR TELEFONLA BİTİREBİLİR"

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ise Trump’a düzenlenen suikast girişiminin iyi aydınlatılması gerektiğine işaret ederek, “Bu suikast girişimi bir hatırlatma mıydı, ‘öyle ya da böyle seni öldürürüz’ mesajı mıydı, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz” dedi. Caşın ayrıca, Trump’ın hem İsrail-Gazze, hem de Rusya-Ukrayna savaşını bir telefon ile bitirebileceğini söylediğini belirterek “Karadeniz’de sükûnetin sağlanması noktasında, Türkiye’nin önemli roller üstleneceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.