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Donald Trump, Netanyahu'yla bir araya gelecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Donald Trump, Netanyahu&#039;yla bir araya gelecek
İsrail Başbakanı, Abd Ziyareti, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Florida'da ağırlayacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti dünyanın gündemine oturdu. ABD'de Kongre'ye hitap edecek olan Netanyahu, Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le de görüşecek.

Öte yandan Netanyahu'nun Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceği merak konusu oldu. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump, konuya açıklık getirdi.

NETANYAHU'YU FLORİDA'DA GÜNÜ AĞIRLAYACAK

Trump, Social Truth hesabından bir mesaj paylaştı ve Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'yla perşembe günü bir araya geleceğini bildirdi.

Netanyahu'yu 25 Temmuz Perşembe günü Florida'da ağırlayacağını ifade eden Trump, "Benim ilk başkanlık dönemimde bölgede barış ve istikrar vardı. Abraham Anlaşmaları bile imzalanmıştı. Yine olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Trump yaptığı bir başka paylaşımda ise Netanyahu'nun talebi üzerine görüşmenin 26 Temmuz Cuma gününe alındığını belirtti.

"HARRİS BUNU DURDURAMAZ"

Trump, yaptığı paylaşımda Ukrayna dahil diğer devlet başkanlarına da söylediği gibi kendisinin "güç yoluyla barış" gündeminin savaş ve çatışmaları sonlandıracağını savundu.

Milyonlarca insanın öldüğünü kaydeden Trump, "Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durduramaz" ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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