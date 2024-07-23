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Trump, istifanın ardından Gizli Servis'i hedef aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Trump, istifanın ardından Gizli Servis&#039;i hedef aldı

Dünya Haberleri  / Ajanslar

Eski Başkan Donald Trump, uğradığı suikast girişiminin ardından istifa eden ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle hakkında açıklama yaptı. Demokrasi için kurşun yediğini belirten Trump, "Bana hiçbir zaman uygun koruma sağlamadı" dedi.

Eski Başkan Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişimi ABD'de ortalığı karıştırdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından bu kez de Gizli Servis'ten istifa geldi.

Trump, suikast girişimini engelleyemediği için istifa eden ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle hakkında şunları söyledi:

"DEMOKRASİ İÇİN KURŞUN YEDİM"

Bana hiçbir zaman uygun koruma sağlamadı, bu yüzden demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım.

Gizli Servis tarafından daha fazla kaynak ve koruma için birçok talepte bulunuldu.

"BU BENİM İÇİN ONURDU"

Her zaman geri çevrildi ya da yanıt verilmedi. Tarihteki en büyük kitleye sahibim ve onlara buna göre davranılmalı.

Biden/Harris yönetimi beni gerektiği gibi korumadı ve demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım. Bunu yapmak benim için büyük bir onurdu.

GİZLİ SERVİS DİREKTÖRÜ İSTİFA ETİ

Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminin ardından ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle'ın istifa ettiği Beyaz Saray tarafından doğrulandı.

Açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni direktör atayacağı bilgisi yer aldı.

TRUMP'A SİLAHLI SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz 2024 tarihinde Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralandı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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