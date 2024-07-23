İstanbul'da sokak ortası savaş alanına döndü! Can kaybı var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Adeta meydan muharebesine dönen çatışmada 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Saldırgan ise her yerde aranıyor.
İstanbul'da sokak ortasında çıkan çatışma ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay, saat 15.00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi.
KAVGA ÇATIŞMAYA DÖNDÜ
İddiaya göre, Kadir Temiş’e ait otomobil, bir başka kişi arabasını park edeceği esnada çizilerek zarar gördü. Bunun üzerine Kadir Temiş, karşı taraf ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi arasında kavga çıktı.
Kavgada Kadir Temiş, silahla vurularak ağır yaralandı. Yaralanan Temiş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, şarjör ve mermileri topladı.
YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI
Hastaneye kaldırılan Kadir Temiş’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı