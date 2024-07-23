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İyi Parti'de bir istifa daha! Belediye Başkanı partiden ayrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İyi Parti&#039;de bir istifa daha! Belediye Başkanı partiden ayrıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İyi Parti'de 27'nci Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel'in istifalarına bir yenisi daha eklendi. Isparta'nın Yalvaç ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kodal, İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

İyi Parti'de peş peşe istifalar yaşanıyor. 22 Temmuz'da partinin 27'nci Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve İyi Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel'in istifalarının ardından bir gelişme daha yaşandı.

İYİ PARTİ'DE BİR AYRILIK DAHA

Isparta'nın Yalvaç ilçesine Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kodal, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Başkan Kodal, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

DAHA FAYDALI OLMAK İSTEMİŞ

"İşimiz de Yalvaç'ımıza ve Yalvaçlımıza hizmet etmektir. Bu çerçevede, memleketimize ve siz değerli hemşerilerime daha güçlü ve daha faydalı şekilde hizmet verebilmek maksadıyla, bugün itibarıyla seçimlerde çatısı altında yarıştığım ve seçim döneminden bugüne üyesi bulunduğum İyi Parti'den ayrılmaya karar verdim.

"GÜÇLÜ BİR YÖNETİM" MESAJI

Bu kararımın temelinde, şahsi siyasi amaçlar değil, sadece ve sadece Yalvaç'ımızın daha iyi hizmet alması, daha güçlü bir yönetim sürecinin birlikte oluşturulması bulunmaktadır. Kararımı kamuoyuna duyurur, tüm hemşerilerime selam ve saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi."

"İSTİFALAR SÜRECEK" KULİSİ

Öte yandan İyi Parti kulislerinde istifaların devamının geleceği ve istifa eden vekillerin AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor. Aylin Cesur, Ahmet Ersagun ve Mustafa Kodal'dan ise şu ana kadar herhangi bir partiye geçeceklerine dair açıklama gelmedi. Ayrıca son istifanın ardından İyi Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 33'e düşmüştü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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