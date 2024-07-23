Türkiye-Suriye ilişkileri... Erdoğan-Esad ile ne zaman görüşecek? AK Parti Sözcüsü Çelik: İstihbarat kurumları görüşüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

GAZZE'DE SON DURUM

"Birinci meselemiz Gazze'dir. İsrail'in güvenli bölgelere saldırısı bile söz konusudur. Maalesef İsrail aynı vahşeti sürdürmeye devam ediyor.

ABD'nin Netanyahu'yu daveti esef vericidir. Amerikan Kongresi'nin Netanyahu'yu davet etmesi zıt bir görüştür. Aslında orada yapılan her ayakta alkışlama insanlık değerlerini ayaklar altına almak demektir. Bu konuşmanın gerçekleşmesi başlı başına bir değer problemidir.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 50. YIL DÖNÜMÜ

Kıbrıs Türk davasının önemli aşamalarından olan Barış Harekatı'nın 50. yılını kutladık. Yunan tarafından yapılan açıklamalardan da görüyoruz ki Kıbrıs konusuna sahip çıkmamız önemli. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi federal çözümün olmadığını tüm dünya görmektedir. Yunan Bakanın açıklamasının da federal yönde bir açıklama olmadığı, tüm Kıbrıs'ı yutmak olduğu görülmektedir. Ancak bu mümkün olmayacaktır.

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomik programın işleyişi olarak siyaset kurumu olarak yakından takip ediyoruz. Gelecek aylarda enflasyonist baskıların azalacağı yönündeki tespitler programın doğru işlediğinin göstergesidir. Programın hayata geçmesiyle birlikte vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme, emeklimizin asgari ücretlimizin yanında bulunma yaklaşımımız OVP'nin ilerlemesine bağlı olarak gündemimizdeki en başlı yerini korumaya devam edecektir.

BAŞIBOŞ KÖPEK DÜZENLEMESİ

Ortada bir problem yok da biz bununla ilgili düzenleme yapıyor değiliz. Çocuklar, yaşlılar saldırıya uğruyor. Dün de bir görüntü gerçekleşti, bir hanımefendiye köpekler saldırdı. Arzu ettiğimiz şey bu manzaraları sokaklarımızda görmemektir. 'Katliam yasası' olarak bunu sunmak büyük bir haksızlıktır ve meseleyi çözümsüzlüğe sokmaktadır.

O yasada bir sürü kademelendirilme konulmuş. Bu çerçevede sahiplendirmeden tutun da barınaklara alınmasına kadar bir sürü kademe var. Büyük bir eylem planı var. En sonunda hastalık yayma ya da saldırgınlaşmışhayvanlarla ilgili bu düzenleme söz konusu. İnsanımızı, çocuklarımızı koruma konusunda yüksek bir kararlılık olduğu gibi bu hayatı paylaştığımız hayvanları da bir iradedir. Biz herhangi bir şekilde çocuklarımızın bu saldırılara uğramasını kabul edemeyiz. 'Ötenazi' kelimesinin değiştirilmesi de ortak akılla meseleyi çözmek istememizi net bir şekilde gösteriyor.

BIDEN'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Suikast girişimi meselesi son derece tehlikelidir. Bir başkan adayına suikast girişiminin ortaya çıkması ve zaaflar ciddiyetle soruşturulmalıdır. ABD'deki demokratik kurumlar ve işleyişten ortaya çıkacak işleyişler tüm dünyayı etkileyecektir.

Hem kabine olarak hem de parti olarak kim seçilirse seçilsin hangi dosyalarla çalışacağımıza dair bizim hazırlığımız tamdır. Tabi ki yakından izliyoruz. Belçika'daki durumu da, Almanya'dakini de İngiltere'deki seçimleri de yakından takip ediyoruz.

"ÖZEL, CÜMLESİNİN ALTINI DOLDURMALI"

(CHP lideri Özgür Özel'in 'Kürtler kendini eşit hissetmediği sürece mücadele edeceğiz' sözü) Bu cümlenin altını doldurması gerekir. Tarihi olarak geç kalmış bir açıklama. Kürt vatandaşlarımıza dönük eşitsizlik uygulamaları, bir takım eylemler AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana yaptığımız reformlarla... Biz Kürt vatandaşlarımıza dönük eşit olmayan uygulamaları ortadan kaldırırken karşımızda CHP vardı. Konuşmaları yapan arkadaşlarımıza o konuşmayı yaptırmamak için CHP'nin aktörleri en sert açıklamaları yapıyordu. Biz onlara kendi parti programlarındaki metinleri hatırlatıyorduk. Sayın Özgür Özel'in açıklaması, biraz Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü sorununu çözeceğiz' gibi tarihi olarak kronik bir açıklama olmuş.

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

(Takvim çalışmaları ne durumda?) Burada Sayın Putin'in de bir iradesi söz konusu. Türkiye bunu değerlendiriyor. Dosya üzerinde çalışma sürüyor. Herhangi bir takvim, 'Şu gün şu saatte olacak' diyeceğim bir şey yok. İstihbarat kurumları belli aralıklarla görüşüyorlar. Onların oluşturduğu dosya 'siyasi bir dosya' haline gelip Dışişleri Bakanları arasında bir trafik başladıktan sonra Dışişleri, Milli Savunma Bakanları'nın olgunlaştıracağı bir çerçeve Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Suriye Devlet Başkanı'na sunulur. Sonrasında bir takvim ortaya çıkar. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız dosyanın gerçekleşmesiyle daveti yapacaklarını ifade ettiler. İkili bir şekilde mi olur başka bir ülkenin arabuluculuğunda mı olur, bu da olgunlaşması gereken bir süreç. Dosya olgunlaşmaya devam ediyor."

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