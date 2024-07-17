Skandal sözler sarf etmişti! MSB'den Yunan Bakan Dendias'a sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın Kıbrıs Türkleri ve ordumuz hakkındaki skandal sözlerine sert bir karşılık verdi. Açıklamada, "Düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Dendias'ın, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir." denildi.

Mili Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın, Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusuna yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.

"KAHRAMAN ORDUMUZ, KIBRIS TÜRK HALKINI SOYKIRIMDAN KURTARDI"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamayı şiddetle kınıyoruz." denildi. Metnin devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk ordusu, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkı uyarınca harekete geçmiş ve 1963 - 1974 yılları arasında Rum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtarmıştır. Türk askerinin cesareti ve varlığı sayesinde 1974 yılından bu yana Kıbrıs'ta kan dökülmemiş, Yunanistan'ın Kıbrıs Rum halkı üzerindeki cuntacı baskısı ortadan kalkmış ve Yunanistan'daki askeri rejim yıkılarak demokrasiye dönüş mümkün hâle gelmiştir.

"FİTNE İLE SİYASİ KARİYER ÇABALARI SONUÇ VERMEYECEK"

Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olacaktır. Yunanistan Savunma Bakanı'nı, iki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri yapıcı bir yaklaşımla ilerletmeyi hedefleyen ortak tutumu baltalamaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Sayın Dendias'ın, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir."

DENDIAS NE DEDİ?

Sık sık skandal açıklamaları ile gündeme gelme çabasında olan Yunan Bakan, Güney Kıbrıs ziyaretinde "Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve İşgalci Türk Ordusu’nun yarım asırdır Kıbrıs’ta hukuk dışı varlığını en kesin şekilde kınıyoruz." demişti.