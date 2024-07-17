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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye-Suriye açıklaması: Normalleşme çabalarını desteklemiyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD Dışişleri Bakanlığı&#039;ndan Türkiye-Suriye açıklaması: Normalleşme çabalarını desteklemiyoruz
Türkiye-Suriye Ilişkileri, Hakan Fidan, Abd, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye-Suriye arasında başlayan normalleşme sürecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad arasında gerçekleşecek bir görüşme ile hızlanması bekleniyor. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, iki ülke arasındaki olumlu sürecin istenmediğini ortaya koydu.

Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme süreci hız kazandı. Suriye yetkilileri, Türkiye ile kayıtsız şartsız görüşebileceklerini belirterek, iki ülke arasında sağlam bir dostluk olduğunu açıkladı.

HAKAN FİDAN GÖREVLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen hafta Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşme planına ilişkin konuşmuş ve süreçle ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a görev verdiğini belirtmişti. Erdoğan, "Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Ona göre de inşallah adımı atacağız." demişti.

ABD, SURİYE-TÜRKİYE NORMALLEŞMESİNE KARŞI

Gelişmeler dikkatle takip edilirken yeni bir açıklama geldi. Rudaw'ın ulaştığı ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye ile Suriye arasında süren normalleşme çabalarına ilişkin "Türkiye ile Suriye arasında normalleşme olacağına dair bilgilendirmeler görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu normalleşme çabalarını desteklemiyor" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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