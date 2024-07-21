Biden'ın yerine aday Müslüman karşıtı Kamala Harris mi olacak?

Suikast girişiminin ardından Donald Trump'ın 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde oy potansiyelini artırması sonrası rakibi ABD Başkanı Joe Biden yarıştan çekildiğini duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın yerine en güçlü aday olarak görülüyor. Hint asıllı olan Harris, Müslüman karşıtı ve Ermeni diasporasıyla yakın ilişkileriyle biliniyor.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde sıcak gelişme... Yeniden başkan adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, suikast girişimi sonrası seçimin favori ismi haline geldi. Trump'ın rakibi ABD Başkanı Joe Biden ise, erken havlu attı.

BIDEN'IN YERİNE KİM ADAY OLACAK?

Biden, Demokrat Partili isimlerin baskısı üzerine resmen adaylıktan çekildiğini duyurdu. "Her ne kadar yeniden seçilmeyi istesem de geri çekilmemin partimin ve ülkemin çıkarlarına olacağına inanıyorum.” diyen Biden'ın yerine, Demokratlar kimi başkan adayı gösterecek?

BIDEN HARRİS'İ DESTEKLİYOR

Biden'ın yerine en güçlü aday olarak ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris görülüyor. ABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.

Müslüman karşıtlığı ve Ermeni diasporasıyla yakın ilişkileri ön plana çıkan Harris'in ABD'nin ilk siyahi ve kadın Başkan Yardımcısı olmuştu.

5 Kasım'da Trump'a karşı yarışı kazanması durumunda Harris, ABD'nin ilk siyahi ve kadın Başkanı olacak.

İlgili Haberler ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMININN TANINMASI İÇİN ÇALIŞTI

59 yaşındaki Kamala Harris, Dış politikadaki görüşleriyle bilinen Harris, 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınması için çalıştı.

Harris, 2019'da senatörler Bob Menendez ve Ted Cruz ile birlikte ABD Senatosu'na 1915 olaylarını soykırım olarak tanınması için önerge verdi.

Harris 2019 yılında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Bugün Ermeni Soykırımı'nın başlamasının 104. yıl dönümü. 1915-1923 yılları arasında öldürülen 1,5 milyon Ermeni'yi unutamayız.

Kayıpları anan ve ABD'nin güvende olmasını sağlayan bir Senato kararına ortak sponsor olmaktan gurur duyuyorum. Tarihteki bu korkunç bölümün kabulü."

MÜSLÜMAN KARŞITI

ABD seçimlerinde muhtemelen aday Kamala Harris, Müslüman karşıtlığı ile de ön plana çıkıyor. Harris, Porto Riko ziyareti sırasında tempo tuttuğu şarkının sözlerinin Filistin ve Haiti hakkında olduğunu öğrenmesi üzerine alkışlamayı kesmişti.

TRUMP'TAN HARRİS AÇIKLAMASI

ABD eski Başkanı Trump, Harris'in aday olma ihtimali sonrası açıklama yaptı. Trump, "Biden, ülkemizin tarihteki en kötü başkan. Kamala Harris'i yenmek, Biden’ı yenmekten çok daha kolay olacak” dedi.