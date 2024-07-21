ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimlerde adaylıktan çekildiğini duyurdu. Eski Başkan Donald Trump'ın uğradığı suikast girişiminin ardından seçime yönelik anketlerde geriye düştüğü ortaya çıkan Biden, "Her ne kadar yeniden seçilmek istesem de, görevimden ayrılmamın ve görev süremin geri kalanında yalnızca Başkanlık görevimi yerine getirmeye odaklanmamın partim ve ülkem için en iyisi olacağına inanıyorum" açıklamasında bulunarak başkanlık yarışına veda ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Rakibi Donald Trump'ın Pensilivanya'da miting esnasında uğradığı suikast girişiminin ardından adaylıktan çekilip çekilmeyeceği tartışma konusu olan Biden'dan açıklama geldi.

Biden, X hesabından paylaştığı yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi:

"Amerikalı dostlarım, geçtiğimiz üç buçuk yıl boyunca ulus olarak büyük ilerleme kaydettik. Bugün Amerika dünyanın en güçlü ekonomisine sahip.

Ulusumuzu yeniden inşa etmek, yaşlılar için reçeteli ilaç maliyetlerini düşürmek ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerini rekor sayıda Amerikalıya ulaştırmak için tarihi yatırımlar yaptık. Zehirli maddelere maruz kalan bir milyon gaziye kritik derecede ihtiyaç duydukları bakımı sağladık.

GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YENİLİKLERİ ANLATTI

Son 30 yılın ilk silah güvenliği yasasını geçirdik. İlk Afro-Amerikan kadını Yüksek Mahkeme'ye atadık. Ve dünya tarihindeki en önemli iklim mevzuatını geçirdik. Amerika liderlik etmek için hiç bugünkü kadar iyi bir konumda olmamıştı.

Bunların hiçbirinin siz Amerikan halkı olmadan yapılamayacağını biliyorum. Birlikte, yüzyılda bir görülen bir salgının ve Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik krizin üstesinden geldik. Demokrasimizi koruduk ve muhafaza ettik. Ve dünyanın dört bir yanındaki ittifaklarımızı yeniden canlandırdık ve güçlendirdik.

"ÜLKEM İÇİN EN İYİSİ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Başkanınız olarak hizmet etmek benim için hayatımın en büyük onuru oldu. Her ne kadar yeniden seçilmek istesem de, görevimden ayrılmamın ve görev süremin geri kalanında yalnızca Başkanlık görevimi yerine getirmeye odaklanmamın partim ve ülkem için en iyisi olacağına inanıyorum.

Bu hafta içinde kararımla ilgili olarak ulusa daha ayrıntılı bir şekilde sesleneceğim. Şimdilik, yeniden seçilmem için çok çalışan herkese en derin şükranlarımı sunuyorum.

KAMALA HARRİS VE ABD HALKINA TEŞEKKÜR

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tüm bu çalışmalarda olağanüstü bir ortak olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Ve bana duyduğunuz inanç ve güven için Amerikan halkına en içten şekilde minnettarım.

Bugün her zaman inandığım şeye inanıyorum: Birlikte olunca Amerika'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Sadece Amerika Birleşik Devletleri olduğumuzu unutmamalıyız."

BİDEN, YARDIMCISI HARRİS'İ DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLADI

ABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.

2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum" ifadesini kullandı. Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve (Cumhuriyetçilerin adayı Donald) Trump'ı yenme zamanı" mesajını verdi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından yaptığı CNN ekranlarında şu sözleri sarf etti:

"O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak.”

DEMOKRATLAR ÇEKİLMESİ İÇİN BASKI YAPTI

Sağlık durumuyla ilgili haberlerle gündemden düşmeyen ABD Başkanı'nın Covid-19'a yakalanmasının ardından doğrudan çağrıda bulunan Demokratların sayısı giderek artmıştı.

Biden'a yarıştan çekilmesi yönünde şu ana kadar 4'ü Kongre üyesi, 30'u Temsilciler Meclisi üyesi olmak üzere toplam 34 Demokrat çağrıda bulunmuştu.

ANKETLERDE GERİYE DÜŞTÜ

ABD'de yapılan en son ankette, Trump'ın seçim sonuçlarını belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu "salıncak eyaletler"de (swing states) rakibi Biden'ın önüne geçtiği belirtildi.

The Times/SAY 24 tarafından yapılan anket, Trump ile Biden'ın salıncak eyaletlerdeki son oy oranını ortaya koydu. Ankette, ABD'de başkanlık seçimlerinin belirlenmesinde kilit rol oynayan salıncak eyaletler Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin’da Trump’ın Biden'a karşı yarışı önde götürdüğü görüldü.

TİMES "GÜLE GÜLE" DEDİ

Trump'a düzenlenen suikast girişimiyle birlikte Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde kaybetme ihtimali tartışma konusu oldu. ABD merkezli dünyanın önde gelen haber ve politika dergisi Time, suikast girişiminin ardından bu durumu ortaya koyan bir kapak yayımladı.

Trump'ın saldırının ardından yumruğunuhavaya kaldırdığı fotoğrafı kapağına taşıyan Time, "Donald Trump, ülke gergin durumdayken hayatta kalmayı başardı" notunu paylaştı. Time, Haziran ayında gerçekleştirilen Trump-Biden düellosunun ardından yayımladığı kapakta ise, "Biden'a güle güle" sinyali vermişti.

TRUMP'A SİLAHLI SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz 2024 tarihinde Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralandı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.