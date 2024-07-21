Biden'a "Saray Darbesi" mi yapılıyor? Temsilciler Meclisi Başkanı "Derhal istifa et" dedi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 21 Temmuz 2024 22:00 - Güncelleme: 21 Temmuz 2024 22:54 - Güncelleme:

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasının ardından bir gelişme daha yaşandı. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, "Joe Biden başkan adaylığına uygun değilse, başkan olarak görev yapmaya da uygun değil. Görevden derhal istifa etmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.