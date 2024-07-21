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Biden'a "Saray Darbesi" mi yapılıyor? Temsilciler Meclisi Başkanı "Derhal istifa et" dedi

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Biden&#039;a &quot;Saray Darbesi&quot; mi yapılıyor? Temsilciler Meclisi Başkanı &quot;Derhal istifa et&quot; dedi
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Dünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasının ardından bir gelişme daha yaşandı. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, "Joe Biden başkan adaylığına uygun değilse, başkan olarak görev yapmaya da uygun değil. Görevden derhal istifa etmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasının ardından sıcak bir gelişme yaşandı. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ABD gündemini sarsan açıklamalarda bulundu.

Eski Başkan Donald Trump'ın seçim yarışında uğradığı suikast girişiminin ardından adaylıktan çekilen Biden, yardımcısı Kamala Harris'i yerine aday gösterdi. Bunun üzerinde Biden'ın başkanlıktan da istifası istendi.

Biden'a

"GÖREVDEN DERHAL İSTİFA ETMELİ"

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, X sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı Biden'ın adaylıktan çekilmesine yönelik değerlendirmede bulundu.

Johnson açıklamasında, "Joe Biden başkan adaylığına uygun değilse, başkan olarak görev yapmaya da uygun değil. Görevden derhal istifa etmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

COVİD OLMASI BASKIYI ARTIRDI

Sağlık durumuyla ilgili haberlerle gündemden düşmeyen ABD Başkanı'nın Covid-19'a yakalanmasının ardından doğrudan çağrıda bulunan Demokratların sayısı giderek artmıştı.

Biden'a yarıştan çekilmesi yönünde şu ana kadar 4'ü Kongre üyesi, 30'u Temsilciler Meclisi üyesi olmak üzere toplam 34 Demokrat çağrıda bulunmuştu. 

Biden'a

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