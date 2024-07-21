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Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

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Biden&#039;ın adaylıktan çekilmesinin ardından Trump&#039;tan ilk açıklama geldi
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Dünya Haberleri

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Biden'ın başkan adayı olarak desteklediği yardımcısı Kamala Harris'e yüklenen Trump, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından dünya gündemine bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama geldi - 1. Resim

"O, ÜLKEMİZ TARİHİNDEKİ EN KÖTÜ BAŞKAN"

Trump, Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından CNN ekranlarına telefon ile bağlanarak, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek" dedi.

Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama geldi - 2. Resim

"BİDEN'I YENMEKTEN DAHA KOLAY OLACAK"

Biden'ın adaylık yarışından çekilmesinin ardından desteklediğini açıkladığı yardımcısı Kamala Harris'i de hedef alan Trump, "Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak" sözlerini sarf etti.

Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama geldi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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