Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 21 Temmuz 2024 21:30 - Güncelleme: 21 Temmuz 2024 21:59 - Güncelleme:

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Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Biden'ın başkan adayı olarak desteklediği yardımcısı Kamala Harris'e yüklenen Trump, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak” ifadelerine yer verdi.