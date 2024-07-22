İyi Parti'de bir istifa şoku daha! Kurucu Genel Başkan Yardımcısı partiden ayrıldı

İyi Parti'de 27'nci Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un istifasına bir yenisi daha eklendi. Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, partiden istifa ettiğini duyurdu. Yücel'in istifa açıklamasında partinin eski Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik vurgusu dikkat çekti.

Aylin Cesur, yaprak dökümünün devam ettiği İYİ Parti'den istifa etti! Meral Akşener detayı dikkat çekti

Aylin Cesur, yaprak dökümünün devam ettiği İYİ Parti'den istifa etti! Meral Akşener detayı dikkat çekti

İyi Parti'de peş peşe istifalar yaşanıyor. Gün içerisinde partinin 27'nci Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un istifasını açıklamasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Açıklama İyi Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel'den geldi.

KURUCU BAŞKAN YARDIMCISI İSTİFA ETTİ

Bu kez de istifasını duyuran Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel oldu. Yücel, İstifasını sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu:

AKŞENER VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

"Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İyi Parti’den istifa ettiğimi bildirmek isterim."

"İSTİFALAR SÜRECEK" KULİSİ

Öte yandan İyi Parti kulislerinde istifaların devamının geleceği ve istifa eden vekillerin AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor. Aylin Cesur ve Ahmet Ersagun Yücel'den ise şu ana kadar herhangi bir partiye geçeceklerine dair açıklama gelmedi.