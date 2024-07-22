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Özgür Özel-Esad görüşmesi gerçekleşecek! CHP'den açıklama geldi

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Özgür Özel-Esad görüşmesi gerçekleşecek! CHP&#039;den açıklama geldi
Türkiye, Suriye, Özgür Özel, Haber

Gündem Haberleri

Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme süreci devam ederken, CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in konuya ilişkin değerlendirmesinde, CHP Genel Başkanı ile Özgür Özel'in Suriye lideri Beşar Esad ile görüşeceği fakat yer ve tarihin netlik kazanmadığı belirtildi.

Türkiye ile Suriye arasında normalleşmeye yönelik hamleler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye lideri Beşar Esad’ın görüşme ihtimali tartışılırken, CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Suriye lideri Esad ile görüşmesi beklenirken, Parti Sözcüsü Deniz Yücel konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. 

"SAYIN ESAD İLE GÖRÜŞECEK"

Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bir süredir bu konuyla ilgili diplomatik yollarla gerekli iletişim, gerekli çalışma yapılıyor. Önümüzdeki günlerde, süreçte, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, Suriye Devlet Başkanı Sayın Esad ile görüşeceğini ifade edebiliriz. Ancak bu görüşmenin tarihi, yeri ve zamanı henüz kesinleşmiş, netleşmiş değil."

Düzenleyen:  - Gündem
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