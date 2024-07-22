Erdoğan-Esad zirvesinin detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad 13 yıl aradan sonra yeniden bir araya geliyor. Türkiye ile Suriye arasında normalleşme mesajları sonrasında iki lider arasında yapılacak görüşmenin detayları şekillenmeye başladı.

Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme süreci başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir daha niye olmasın, davetimiz her an olabilir" sözleriyle görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Suriye Devlet Başkanı Esad'dan da görüşmeye dair olumlu açıklama gelmişti. Gözler, Erdoğan-Esad zirvesinin gerçekleşeceği yere çevrilirken, yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddialara göre kritik zirve Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek.

PUTİN ARABULUCU OLACAK

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan bu yana ilk kez yüz yüze gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad'ın görüşmesi için daha önce Bağdat tavsiye edilmişti. İddialara göre iki liderin arasında gerçekleşecek zirve için Rus lider Putin arabulucu olacak.

Daily Sabah'a konuşan bir kaynak, "Erdoğan ve Esad arasında ilk görüşmenin Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılması planlanıyor" dedi.

İRAN ZİRVEDE OLACAK MI?

Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine bölgede etkin güç olan İran'ın olumsuz yaklaşım içinde olduğu biliniyor.

Daily Sabah'tan Dilara Aslan'a kaynak, görüşmeye Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin davet edilebileceği fakat İran'ın yüksek ihtimalle davet edilmeyeceği söyledi.

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Kaynak, görüşmenin ağustos ayında gerçekleşebileceğini belirtirken, Dışişleri iddianın Cumhurbaşkanlığı'na sorulması gerektiğini ifade etti.