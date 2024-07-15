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Esad, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı

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Esad, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı
Türkiye, Suriye, Haber

Gündem Haberleri

Türkiye ile Suriye arasında normalle tartışmaları sürerken, Beşar Esad'dan dikkat çeken bir video açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme şartını açıklayan Esad, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye ile Suriye'nin normalleşme tartışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye lideri Beşar Esad’ın görüşme ihtimali tartışılırken, Türkiye'deki sığınmacılara yönelik çalışmalar ve Suriye'nin toprak bütünlüğü üzerine yeni formüller masaya yatırılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın 2011 öncesi Türkiye ilişkilerini vurguladığı mektubunun ardından, bu kez de Suriye lideri Esad'dan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.

Esad, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı - 1. Resim

ESAD GÖRÜŞME ŞARTINI AÇIKLADI

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, video açıklamada bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme şartını öne sürdü. Suriye'nin toprak bütünlüğünü şartı olarak belirten Esad, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi halinde Erdoğan'la görüşebileceğini söyledi.

Esad açıklamasında, "Görüşmenin temeli nedir? Terörizmi desteklemek ve Suriye topraklarından çekilmek gibi sorunun nedenlerini sona erdirmek mi?" vurgusu yaptı. Öte yandan Esad'ın açıklamasında yer alan, "Türk güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi gibi temel konulara odaklanmaları halinde görüşebileceği" sözleri dikkat çekti.

Esad, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı - 2. Resim

ERDOĞAN: DAVETİMİZ HER AN OLABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Ona göre de inşallah adımı atacağız. Biz Suriye'de adil bir barışın mümkün olduğunu düşünüyoruz" demişti.

Erdoğan açıklamasının devamında, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün bizim de çıkarımıza olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Suriye'de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak. Bu inşa sürecinin en önemli adımı da Suriye ile yeni bir dönem başlatmaktan geçtiğini söylüyoruz" sözlerini sarf etmişti.

Esad, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı - 3. Resim

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