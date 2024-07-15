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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Gazi Meclis'te 15 Temmuz mesajı: "Türk milleti demokrasiye sahip çıktı"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş&#039;tan, Gazi Meclis&#039;te 15 Temmuz mesajı: &quot;Türk milleti demokrasiye sahip çıktı&quot;

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te düzenlenen 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu. 15 Temmuz'da Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını vurgulayan Kurtulmuş, "O gece ülkeyi geri götürmek istediler. Milletimiz demokrasiye sahip çıktı. Demokrasiyi en yüksek seviyeye çıkarmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde en büyük saldırılarından birini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet bugün FETÖ'nün bombaladığı alanlara karanfil bıraktı. Ardından Meclis'te 15 Temmuz Anma Programı gerçekleştirildi. 
 
Törende konuşan Kurtulmuş, darbe girişiminin 8. yıldönümünde önemli mesajlar verdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 15 Temmuz mesajı - 1. Resim
 
Kurtulmuş'un açıklamalarının satır başları şu şekilde:

TÜRK MİLLETİ DEMOKRASİYE BAĞLIDIR

"Bu milletin sokağa çıkmasının darbecilere karşı çıplak yumruklarıyla direnmesinin ardından yatan en büyük hususlardan birisi demokrasiye olan bağlılığımızdır.

ÖNCEKİ DARBELERDE LİDERİ İDAM SEHPASINA GİTMİŞ BU MİLLET 15 TEMMUZ'DA İŞGALE DİRENDİ

Önceki darbelerde ne yazık ki başbakanları idam sehpalarında sallanmış olan bu millet içine akıttığı gözyaşları hatırlayan torunları, 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıkmıştır. Bu milletin en önemli özelliği, işgale karşı direnmektir.

FETÖ'NÜN MİLLİ OLMADIĞINI MİLLETİMİZ ANLADI

O gün uçakları kullanan pilotlara emir veren terör örgütü ve liderlerinin aslında buralı olmadığını hisseden milletimiz, bir işgal ile karşı karşıya kaldığını anlamış ve cesaretle sokaklara meydanlara çıkabilmiştir. Çünkü bu milletin kitabında işgalciye karşı eyvallah etmek yatmaz.  Ayrıca bu milletin en temel özelliklerinden birisi de vatanı savunmadaki olağanüstü gayretidir. Türk milleti için vatan her şeyin üzerindedir.
 
Bir kez daha başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere 15 Temmuz'un o görünmez kahramanlarını saygıyla selamlıyorum.

DEMOKRASİNİN OLMADIĞI YERDE HAK VE ÖZGÜRLÜK YOKTUR

15 Temmuz'un bize öğrettiği en önemli derslerin başında gelen demokrasi, bu milletin en üst değerler sistematiğidir. Demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışan güçlere direnmek zorunda olduğumuzu gördük. Demokrasinin olmadığı yerde ne insan haklarının ne özgürlüklerin olması mümkün değildir. Demokrasiyi ortadan kaldıranlar hak ve özgürlükler başta olmak üzere ülkenin bütün kaynaklarını ele geçirmek ve bütün alanlarda ülkeyi geri götürmek istediler. Milletimiz demokrasiye sahip çıkmıştır. Demokrasiyi en yüksek seviyeye çıkarmak için mücadele edeceğiz.

SADAKAT NE SÖZDE BİR HOCAYA NE DE KARANLIK BİR LOCAYADIR

Şeffaflık sadece hesap verebilirlik bakımından değil demokraside devlet kurumlarının işletilebilmesi bakımından hayati unsurlardan birisidir. Devletin içerisinde likayat, sadakat prensipleri içerisinde kamu görevlilerin iş yapmasının temin edilmesidir. Sadakat ne sözde bir hocaya ne de karanlık bir locayadır; sadakat milletin tamamınadır.

BÜTÜN GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

15 Temmuz bize bir cümlelik bir ders verdi: Kurallara dayalı bir sistem ve mutlaka vatana millete güvenen bir halk toplumsal yapı. Bunu sağlayabilmek için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye darbe meselesiyle sadece 15 Temmuz'da karşılaşmadı. Türkiye 5 sefer halktan oy almadıkları halde idareye el atmak isteyen birtakım şaibeli grupların istilasına uğradı."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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