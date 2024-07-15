Esad'la görüşeceğini söylemişti! Özgür Özel, Şam'dan gelen cevabı canlı yayında açıkladı

Daha önce "Esad'ı Türkiye ile masaya oturmaya ikna edebilirim" diyen CHP lideri Özgür Özel, bunun için Suriye'ye gideceğini söylemişti. Bugün katıldığı canlı yayında görüşme taleplerini Şam yönetimine ilettiklerini belirten Özel, "Bize dönen yaklaşımın resmi bir talebimiz olursa olumlu dönüş olacağı yönünde oldu ve resmi talebimizi yaptık. Gün ise henüz belli değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad'ın görüşme olasılıklarının konuşulurken, CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Erdoğan ile Esad arasında arabulucu olabileceğini ifade eden Özel, "Önce Esad Türkiye ile masaya oturmaya ikna edilmeli. Ben Esad'ı masaya oturmaya ikna edebilirim. Yeter ki Erdoğan'ın böyle bir niyeti olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Özel, bugün katıldığı canlı yayında konuya dair dikkat çeken bir açıklamada daha bulundu. Özel taleplerini Şam yönetimine ilettiklerini ve olumlu bir dönüş aldıklarını söyledi.

"GÜN HENÜZ BELLİ DEĞİL"

Özel, "Suriye konusunda ilk olarak doğrudan resmi bir talepte bulunmadık. Bize dönen yaklaşımın resmi bir talebimiz olursa olumlu dönüş olacağı yönünde oldu ve resmi talebimizi yaptık. Gün ise henüz belli değil." dedi.

CHP'Lİ BULUT DA BENZER AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Öte yandan CHP Milletvekili Burhanettin Bulut da geçtiğimiz günlerde konu hakkında bir açıklama yapmıştı. Bulut, "Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik Şam'dan da olumlu cevap geldi." şeklinde konuşmuştu.