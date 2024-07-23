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Türkiye'den Çin'e memnuniyet mesajı! Filistin'de milli birlik bildirisi imzalandı

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Türkiye&#039;den Çin&#039;e memnuniyet mesajı! Filistin&#039;de milli birlik bildirisi imzalandı
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Dünya Haberleri

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail'e karşı Pekin'de Filistinli gruplar milli birlik hamlesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Filistin siyasi oluşumlarının Pekin toplantısında kabul ettikleri ortak bildiriyi duyurarak, "Filistinli siyasi oluşumların Pekin’de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi yerle bir ederek 10 binlerce Filistinli sivilin ölümüne yol açarken, Pekin'de milli birlik hamlesi yapıldı.

FİLİSTİN'DE MİLLİ BİRLİK HAMLESİ!

Filistin'deki Hamas ve El-Fetih başta olmak üzere çok sayıda siyasi grubun bir araya gelerek milli bir birlik sağlaması için harekete geçildi. Filistinli gruplar ortak bildiriye imza attı.

Türkiye ile Çin'den ortak hamle! Filistin'de milli birlik bildirisi imzalandı! - 1. Resim

TÜRKİYE'DEN MEMNUNİYET MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Filistin siyasi oluşumlarının Pekin toplantısında kabul edilen ortak bildiriye yönelik açıklama yaptı. Bakanlığın X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türkiye ile Çin'den ortak hamle! Filistin'de milli birlik bildirisi imzalandı! - 2. Resim

BİLDİRİ KABUL EDİLDİ

"Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetinin (ÇHC) daveti üzerine Filistinli siyasi oluşumların Pekin'de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Filistinlilerin uzlaşı sürecine ÇHC'nin katkılarını takdirle karşılıyoruz."Türkiye-Çin ortaklığı! Filistin bildirisi kabul edildi - 1. Resim

BİLDİRİDE NELER VAR?

Bildiride ise, “Ulusal gruplar, FKÖ çatısı altındaki tüm Filistin güçlerini ve gruplarını içeren kapsamlı bir Filistin ulusal birliğe ulaşma ve Birleşmiş Milletler kararlarına ve 194 sayılı karara uygun olarak, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması, geri dönüş hakkını garanti altına alınması esaslarına bağlılık konusunda anlaştı" ifadeleri yer aldı.

Türkiye ile Çin'den ortak hamle! Filistin'de milli birlik bildirisi imzalandı! - 4. Resim

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