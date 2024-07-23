Yunan basını yazdı! Türkiye tehditlere 5 savaş gemisiyle karşılık verdi

Yunanistan Savunma ve Sağlık bakanları, Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümüne özel gerçekleştirdiği kutlamaları sindiremedi. Bakanlar, Türkiye'ye yönelik tehditler savurdu. Ayrıca Yunanistan'da araştırma gemisi Türkiye'nin karasularını ihlal etti. Bunun üzerine Yunan basını, Türkiye'nin 5 savaş gemisini bölgede konuşlandırdığını yazdı.

Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. KKTC'ye 50. yıla özel 50 gemi göndererek gövde gösterisi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinliğini Yunanistan hazmedemedi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye'nin 50. yıl kutlamalarına tehditlerle karşılık verdi. Bunun üzerine Yunan basını, Türkiye'nin tehditlere verdiği kararı duyurdu.

5 SAVAŞ GEMİSİYLE CEVAP!

Yunan gazetesi Katimerini, Türkiye'nin karasularının ihlal edildiği gerekçesiyle 5 savaş gemisinin Yunan karasularının hemen dışına konuşlandırdığını belirtti.

Hamle Yunanistan'ın İtalyan bandıralı araştırma gemisi Levoli Relume'u Türkiye'nin karasularına sokmasın ardından yapıldı. Türkiye beş savaş gemisini bölgeye gönderdi.

YUNAN BAKAN'DAN AKILALMAZ SÖZLER

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'tan sonra Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, 22 Temmuz tarihinde Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Georgiadis, katıldığı canlı yayında Türkiye'yi hedef aldı. Open kanalında konuşan Yunan Georgiadis, küstah tehditler savurdu.

Georgiadis yaptığı konuşmada, "Türklerin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganları beni güldürüyor. Asıl biz F-35’lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap gecikmedi. Erdoğan, "İşte geçenlerde maalesef, Yunanistan Savunma Bakanı yine akla ziyan açıklamalar yaptı.

Sayın Miçotakis’le bir araya geldik ve kendilerine, ‘Ayın 20’sinde biz Kuzey Kıbrıs’tayız, duydum ki sen de güneydesin, her halde bize sataşma yapmazsın…’ Böyle bir şey düşünmediğini söyledi" cevabını verdi.