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Trump geriye mi düşüyor? Bitcoin’de kafaları karıştıran ‘Kamala’ anketi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trump geriye mi düşüyor? Bitcoin’de kafaları karıştıran ‘Kamala’ anketi!
Bitcoin, Abd Başkanlık Seçimleri, Kripto Para, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bitcoin’de son dakika! Kripto dostu ABD Başkan Adayı Trump’ın avantaj yakalamasıyla birlikte ciddi yükseliş yaşayan Bitcoin frene bastı. 68 bin 500 dolardan dönen BTC’de, 65 bin 800 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Bu arada dün açıklanan bir ankette, Kamala Harris’in %44 ve Trump’ın %42 oy oranında gözükmesi, Bitcoin’de de kafaları karıştırdı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Bitcoin’de bu hafta öne çıkan kâr satışları devam ediyor. Ancak fiyatlarda sert düşüş yerine, belli destekler üzerinde hareketlilik sürüyor. Pazartesi günü 68 bin 500 dolara kadar tırmanan Bitcoin, son iki işlem gününde gerileyerek, 65 bin 500 dolara kadar çekildi. 24 Temmuz 2024 işlemlerinde de 65 bin 800 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

15 BİN DOLARLIK YÜKSELİŞ!

Son iki haftalık süreçte, kripto dostu ABD Başkan Adayı Trump’ın avantaj yakalamasıyla birlikte, Bitcoin’de de ciddi yükselişler yaşanmıştı. 5 Temmuz’da 53 bin 500 dolardan başlayan yukarı hareket, bu hafta başı itibarıyla 15 bin dolarlık artışı beraberinde getirmişti. Hızlı yükselişin ardından kâr satışları normal karşılanırken; ABD Başkanlık seçimlerine dair dikkat çeken bir anket açıklandı.

KAFA KARIŞTIRAN ANKET

Reuters ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen son anket çalışmasına göre; Demokratların adayı olarak öne çıkan Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın önünde gözüktü. Anket sonuçlarına göre Harris %44 ve Trump %42 oy oranına ulaştı. Daha önceki anketlerde Trump az farkla yarışı önde götürüyordu. Son anket, Bitcoin’de de risk iştahını bir miktar düşürdü.

BTC’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler, anket sonuçlarının az bir farka işaret ettiğini ve zaman zaman her iki tarafa da kaymanın gözükebileceğini, ancak ibrenin hâlâ Trump’tan yana olduğunu belirtiyor. Bitcoin’de 65 bin dolar kritik destek olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşağı kırılması halinde 63 bin 300 dolara kadar geri çekilme yaşanabileceği uyarıları yapılıyor. 67 bin 200 – 68 bin 500 bandı ise direnç bölgesi olarak izleniyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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